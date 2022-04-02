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США вводять експортні обмеження для більшої кількості російських та білоруських компаній

Гліб Парфененко
США вводять експортні обмеження для більшої кількості російських та білоруських компаній

Уряд США оголосив про новий раунд експортних обмежень, що стосуються Росії та Білорусі, повідомляє Reuters.

Сполучені Штати розширили список організацій, яким фактично заборонено отримувати життєво важливі технології, додавши до нього 120 організацій, здебільшого пов’язаних із військовими компаніями.

Міністерство торгівлі США заявило, що цей крок був спрямований на “ослаблення російського та білоруського оборонного, аерокосмічного, морського та інших стратегічних секторів у відповідь на жорстокий напад Росії на суверенітет України”.

На думку уряду США, такі заходи допоможуть запобігти потраплянню технологій та програмного забезпечення у військові сектори Росії та Білорусі.

Міністерство торгівлі США внесло до списку 260 організацій через вторгнення Росії до України.

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