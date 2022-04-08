Санкції ЄС проти Росії та Білорусії: Майже 30 мільярдів євро активів олігархів заморожено

Майже 30 млрд євро — така вартість заморожених активів у Спілці російських та білоруських олігархів у рамках запроваджених санкцій. Про це повідомила Єврокомісія.

– Простого запровадження санкцій недостатньо, потрібне їх впровадження та забезпечення дотримання, – наголошує Комісія, інформуючи про дані, отримані майже від половини держав-членів, які заморозили активи олігархів. «До них відносяться гелікоптери, яхти, нерухомість та витвори мистецтва», — сказав представник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Блокування транзакцій майже на 200 мільярдів доларів

Крім того, держави-члени заблокували угоди олігархів, що потрапили під санкції, майже на 196 млрд євро. Комісія закликала ті країни, які ще не надіслали інформацію про заморожені активи до Брюсселя.

У Брюсселі створено оперативну групу, яка займається замороженими активами та заблокованими банківськими рахунками російських та білоруських олігархів. Євросоюз співпрацює з цього питання з Україною та США.

Зв’язки між активами

Однією з цілей робочої групи, створеної Європейською комісією для вирішення проблеми заморожування російських та білоруських активів, є розслідування зв’язку між активами, що належать особам, які перебувають під санкціями ЄС, та злочинною діяльністю. У цьому контексті Цільова група попросила всі держави-члени надати інформацію про активи, заморожені на даний момент у відповідних юрисдикціях.

Поки робота триває, а держави-члени збирають та обмінюються інформацією, на сьогоднішній день більше половини держав-членів повідомили Комісії про заходи, вжиті для заморожування активів. Вони повідомили про заморожені активи на суму 29,5 млрд євро, включаючи такі активи, як яхти, вертольоти, нерухомість та витвори мистецтва на суму майже 6,7 млрд євро. Крім того, було заблоковано транзакції на суму близько 196 мільярдів євро.