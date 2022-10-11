Найкращі країни для відпочинку, які зняли обмеження пов’язані з COVID-19

Більшість країн в очікуванні туристів скасували обмеження, пов’язані з COVID-19. Сертифікати вакцинації, ПЛР-тести більше не потрібні в більшості країн. Dip.org.ua з посиланням на gulfnews.com розповідають, які країни зняли обмеження.

Вірменія

ПЛР-тест: не потрібно.

Докази вакцинації: не потрібні.

Маски: у деяких приміщеннях.

Азербайджан

Маски: обов’язкові у громадському транспорті, у всіх громадських приміщеннях та на деяких відкритих майданчиках.

ПЛР-тест: не потрібний для вакцинованих відвідувачів.

Докази вакцинації: пасажири повинні мати підтвердження вакцинації або підтвердження одужання від COVID-19 або сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, отриманий протягом 72 годин до вильоту.

Камбоджа

Маски: обов’язкові у всіх громадських приміщеннях, громадському транспорті та на деяких відкритих майданчиках.

Тест на COVID-19: не потрібний для в’їзду.

Вимоги щодо вакцинації: повністю щеплені пасажири повинні пред’явити оригінал сертифіката про щеплення та кольорову копію формату А4. Невакциновані пасажири проходитимуть експрес-тест на антиген після прибуття власним коштом. Лікування COVID-19 буде за ваш рахунок.

Медична форма: не потрібна.

Страхування: рекомендується, але необов’язково.

Китай

Маски: обов’язкові у всіх громадських приміщеннях, громадському транспорті та на всіх відкритих майданчиках. Пасажири повинні носити маски в аеропорту та під час польоту до Китаю.

Тест на COVID-19: потрібний ПЛР або тест на нуклеїнові кислоти.

Вимоги щодо вакцинації: ні.

Медична форма: не потрібна.

Дозвіл: пасажири повинні зареєструватися онлайн, щоб отримати “зелений код здоров’я” або QR-код, та заповнити форму декларації про стан здоров’я до прибуття.

Обмеження на в’їзд: пасажирам з Бельгії, Ефіопії, Індії, Італії, Філіппін, Росії, України чи Великобританії заборонено в’їзд до Китаю.

Грузія

Маски: обов’язкові у громадському транспорті та в деяких закритих приміщеннях.

Тест COVID-19: не потрібний.

Вимоги щодо вакцинації: ні.

Медична форма: не потрібна.

Індія

Маски: обов’язкові у всіх громадських приміщеннях, громадському транспорті та на всіх відкритих майданчиках.

Тест на COVID-19: не потрібний для щеплених пасажирів із сертифікатом.

Невакциновані пасажири віком від п’яти років і старші повинні надати негативний результат тесту RT-PCR за 72 години до вильоту на онлайн-порталі Air Suvidha.

Медична форма: перед поїздкою пасажири мають заповнити форму самодекларації на порталі Air Suvidha та у роздрукованому вигляді.

Індонезія

Маски: обов’язкові у всіх громадських приміщеннях та у громадському транспорті.

Тест на COVID-19: не потрібний для в’їзду.

Вимоги щодо вакцинації: обов’язково. Пасажири віком від 18 років та старші повинні мати сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Медична форма: пасажири мають отримати медичну картку до прибуття.

Обмеження на в’їзд: дія гостьових віз та віз з обмеженим терміном перебування, що видаються Індонезією громадянам Індії, призупинено.

Ізраїль

Маски: потрібні в деяких громадських приміщеннях.

Тест COVID-19: для в’їзду не потрібно. Немає перевірки після прибуття.

Вимоги щодо вакцинації: ні.

Медична форма: пасажири мають заповнити форму на в’їзд до Ізраїлю протягом десяти днів до вильоту.

Страхування: пасажири повинні мати медичне страхування, яке покриває вартість лікування COVID-19.

Японія

Маски: обов’язкові у всіх громадських приміщеннях, громадському транспорті та на деяких відкритих майданчиках.

Тест на COVID-19: потрібний роздрукований негативний тест протягом 72 годин до вильоту.

Вимоги щодо вакцинації: ні.

Додатково: пасажири повинні завантажити на свій телефон програму для підтвердження інформації про місцезнаходження, програму для відеодзвінків та програму для підтвердження контакту з COVID-19.

Медична форма: пасажири повинні заповнити онлайн-анкету та пред’явити згенерований QR-код після прибуття.

Обмеження на в’їзд: пасажири, яким було видано японську візу з 2 грудня 2021 року, мають подати повторну заявку.

Малайзія

Маски: не потрібні.

Тест COVID-19: не потрібний.

Вимоги щодо вакцинації: обов’язково мати сертифікат вакцинації. Невакциновані пасажири проходитимуть експрес-тестування на антигени протягом 24 годин після прибуття.

Медична форма: не потрібна.

Страхування: не потрібне.

Вимоги для входу: пасажири повинні мати “Карту мандрівника”, отриману під час реєстрації на MySejahtera, та завантажити програму на свій телефон перед вильотом.

Мальдіви

Маски: не потрібні.

Тест COVID-19: не потрібний.

Вимоги щодо вакцинації: ні.

Медична форма: декларація про стан здоров’я мандрівника не пізніш як за 96 годин до вильоту. Програма TraceEkee має бути завантажена. Перед виїздом із Мальдівських островів пасажири мають заповнити декларацію про стан здоров’я мандрівника протягом 72 годин до від’їзду.

Монголія

Маски: обов’язкові у всіх громадських приміщеннях, громадському транспорті та на деяких відкритих майданчиках.

Тест COVID-19: не потрібний.

Вимоги щодо вакцинації: ні.

Медична форма: не потрібна.

Непал

Маски: потрібні в деяких регіонах.

Тест на COVID-19: не потрібний для пасажирів з підтвердженням вакцинації.

Негативний тест COVID-19, отриманий протягом 72 годин до вильоту, для нещеплених пасажирів.

Медична форма: не потрібна.

Вимоги до форми: пасажири повинні заповнити онлайн-форму прибуття перед поїздкою та мати при собі роздрукований штрих-код.

Саудівська Аравія

Маски: не потрібні, але рекомендуються у мечетях.

Тест на COVID-19: не потрібний для в’їзду.

Вимоги щодо вакцинації: сертифікат про щеплення пред’являти не потрібно.

Страхування: потрібне.

Південна Корея

Маски: пасажири повинні носити маску в аеропорту та під час польоту (штраф 100 000 південнокорейських геть). Маски також необхідні у громадському транспорті та у більшості громадських місць.

Тест на COVID-19: не потрібний для в’їзду.

Вимоги щодо вакцинації: пасажири віком від 18 років та старші повинні бути повністю вакциновані проти COVID-19. Невакциновані пасажири повинні мати дійсний негативний результат RT-PCR тесту з QR-кодом, отриманим протягом 48 годин до посадки.

Форма пошуку пасажирів: пасажири повинні завантажити на свої телефони спеціальний додаток.

Форма про стан здоров’я: форма декларації про стан здоров’я має бути заповнена до прибуття.

Страхування: не потрібне.

Шрі Ланка

Маски: пасажирам рекомендується носити маски.

Тест на COVID-19: не потрібно до та після прибуття.

Вакцинація: не потрібна.

Страхування: не потрібне.

В’єтнам