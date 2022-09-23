У десятці країн із кращою медициною немає США та Канади. У Південній Кореї популярний медицинський туризм, а Японія славиться великою кількістю довгожителів.

Розкажемо, в якій країні найрозвиненіша система охорони здоров’я, як отримати доступ до якісної медицини, де можна лікуватися безкоштовно та які клініки визнані найкращими у світі.

Щорічно сервіс Numbeo складає рейтинг Health Care Index for Country. Експерти порівнюють 95 країн світу за якістю та вартістю медичних послуг, оснащеністю лікарень обладнанням, професійним рівнем медперсоналу. Кожній державі надають від 1 до 100 балів. Чим вище підсумкова оцінка, тим краще система охорони здоров’я країни.

У топ-10 країн із найкращою медициною входять Тайвань, Іспанія, Австралія, Таїланд та Норвегія.

Австрія – лідер за кількістю медичного персоналу

Австрія замикає десятку держав із найкращою системою охорони здоров’я за версією Numbeo. Доступ до якісної медицини – один із пріоритетів місцевого уряду.

У всіх регіонах країни мешканці можуть отримати якісну медичну допомогу. В Австрії найвища у Євросоюзі щільність лікарень, а на кожні 100 000 осіб працює 514 лікарів. Наприклад, у Бельгії на 100 000 пацієнтів припадає 297 лікарів, а на Кіпрі – 338.

Усі громадяни країни можуть безкоштовно лікуватися у державних клініках. Внески до системи медичного страхування та страхування від нещасних випадків, які сплачують роботодавці та громадяни країни, покривають усі витрати на медицину.

Фінансово незалежні космополіти можуть отримати ВНЖ в Австрії за мінімальних інвестицій у 100 000 €. Щоб підтримувати статус, потрібно буде жити в країні не менше 183 днів на рік. Через п’ять років після отримання посвідки на проживання можна претендувати на громадянство.

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien – головний медичний центр Австрії та п’ятий у Європі за кількістю співробітників: тут працює 9 тисяч фахівців. Журнал Newsweek визнав центр найкращим в Австрії.

У 2016 році розпочалася реконструкція лікарні, на яку виділили 1,4 млрд євро. Роботи планують завершити у 2030 році.

Найкращі медичні установи Австрії за версією Newsweek

Норвегія – доступна медицина

Укладачі рейтингу Numbeo оцінили систему охорони здоров’я Норвегії на 76,8 бала зі 100.

Отримати безкоштовну медичну допомогу можуть громадяни країни та іноземці, які живуть та працюють тут понад рік. Для цього необхідно зареєструватись у Національній системі страхування (NIS).

Норвегія входить до топ-10 країн, де найшвидше отримати громадянство з натуралізації. Іноземці, які отримали ВНЖ, а згодом прожили в країні сім років, можуть отримати норвезький паспорт. У цьому випадку вони отримують доступ не тільки до безкоштовної медицини, а й до санаторно-курортного лікування.

Більшість медустанов у Норвегії державні, в них можна лікуватись безкоштовно. Кожному пацієнту призначають лікаря загальної практики або терапевта, до якого звертаються при поганому самопочутті та скаргах на здоров’я. За потреби лікаря можна поміняти, але не частіше двох разів на рік.

Щоб потрапити на прийом до фахівця вузького профілю, наприклад, офтальмолога або отоларинголога, потрібно отримати направлення у терапевта. Якщо консультація потрібна терміново, можна звернутися до приватної клініки. Напрямок не потрібно, але оплатити послуги доведеться самому.

Oslo Universitetssykehus Hospital – найкращий державний медичний центр у Норвегії за версією журналу Newsweek. Він поєднує декілька будівель: невідкладної допомоги, онкологічного центру, загальнопрофільної клініки, діагностичного центру. Усі відділення оснащені сучасною технікою та обладнанням.

Найкращі медичні установи Норвегії за версією Newsweek

Рейтинг Місце у рейтингу Oslo Universitetssykehus Hospital 28 Haukeland Universitetssykehus 60

Таїланд – центр медичного туризму Азії

У рейтингу країн із найкращою системою охорони здоров’я Таїланд посідає восьме місце. Сервіс Numbeo оцінив місцеву медицину на 76,5 бала зі 100.

Таїланд – найбільший центр медичного туризму Азії. Приватні клініки забезпечені сучасним обладнанням для діагностики та лікування пацієнтів. У більшості випадків лікарі та медичний персонал розмовляють англійською. За потреби можна скористатися послугами перекладача.

У державних медустановах із пацієнтами спілкуються лише тайською мовою.

Таїланд посідає шосте місце у Глобальному індексі безпеки охорони здоров’я – Global Health Security Index.

У Таїланді не прийнято викликати лікарів додому. Пацієнти приїжджають до лікарні самостійно, а після огляду лікаря можуть госпіталізувати.

У бригадах швидкої допомоги немає лікарів, лише фельдшери. Головне завдання невідкладної допомоги — доставити пацієнта до госпіталю, де йому нададуть медичну допомогу. Виклик невідкладної допомоги платний навіть для громадян країни.

Bangkok Hospital – мережа багатопрофільних медичних центрів у Бангкоку та Пхукеті, акредитована Об’єднаною міжнародною комісією – Joint Commission International JCI. Така незалежна оцінка підтверджує високу якість медичних послуг клініки.

Samitivey – мережа медичних центрів, у якій працює 2 тисячі лікарів усіх спеціальностей. На амбулаторне та стаціонарне лікування до клініки приїжджають діти та дорослі зі 186 країн світу.

Siriraj hospital Bangkok — один із найбільших шпиталів у Південно-Східній Азії при медичному університеті. Щороку тут спостерігається 38 млн. пацієнтів. Стаціонар лікарні розрахований на 2 тисячі місць.

Австралія – ​​єдині тарифи на медичні послуги

Безкоштовно лікуватись у державних лікарнях Австралії можуть не лише громадяни країни, а й іноземці з видом на проживання. Витрати покриває державне медичне страхування Medicare.

Громадяни та податкові резиденти Австралії сплачують податок на медичне обслуговування – Medicare Levy, який становить 2% від доходу оподатковуваного за місяць. Малозабезпечені сім’ї, пенсіонери, студенти та безробітні податок не сплачують.

Усі державні медустанови працюють за єдиними тарифами. Ціни встановлює уряд країни. Медична страховка покриває всі витрати, крім стоматології, фізіотерапії та мануальної терапії.

Вартість медичних послуг у приватних клініках, як правило, вища, ніж у державних.

The Alfred – державний госпіталь у Мельбурні з найбільшим центром невідкладної допомоги та травматології в Австралії, відділенням інтенсивної терапії, опіковим центром. Тут проводять операції з пересадки серця та легень.

Royal Melbourne Hospital – найстаріша державна лікарня в Австралії, заснована 1848 року. У 32 відділеннях закладу працює 11 тисяч працівників.

У лабораторіях проводять клінічні випробування медичних препаратів, розробляють нові методи лікування, наприклад, хвороб Альцгеймера та Крона.

Найкращі медичні установи Австралії за версією Newsweek

Іспанія – найбільше державних медустанов

Головна перевага іспанської системи охорони здоров’я – доступність. Клініки з новітнім обладнанням можна знайти у великих містах, а й у провінції.

Більшість лікарень в Іспанії є державними. Лише 15% загального обсягу медичних послуг посідає приватні клініки.

В усіх іспанських лікарнях є відділення швидкої допомоги. Бригада невідкладної допомоги виїжджає на виклик лише у випадках, коли є загроза для життя пацієнта. В інших ситуаціях пацієнту рекомендують самостійно звернутися до найближчої лікарні.

Громадяни країни та іноземці, які отримали посвідку на проживання в Іспанії, мають право на безкоштовне медичне обслуговування. Виняток становить стоматологія, естетична медицина та пластична хірургія: такі послуги пацієнт оплачує сам.

Найпростіший спосіб отримати дозвіл на проживання в Іспанії — брати участь в інвестиційній програмі для іноземців. Іноземець може вибрати один із варіантів: купити нерухомість або державні облігації, розмістити гроші на депозиті або вкласти у бізнес.

Мінімальна сума інвестицій – 500 000 €.

Шість іспанських медустанов увійшли до топ-100 найкращих за версією журналу Newsweek.

Hospital Clínic de Barcelona є державним медичним центром при університеті Барселони, який об’єднує 10 клінічних інститутів. Тут не лише лікують пацієнтів, а й проводять медичні дослідження.

У госпіталі провели першу в Іспанії операцію з видалення пухлини основи черепа, лікують та обстежують пацієнтів з рідкісними захворюваннями, наприклад, з легеневими васкулітами.

Hospital Universitario La Paz – державний медичний центр у Мадриді оснащений сучасним обладнанням. Складається з 17 будівель та чотирьох відділень: головного, травматологічного, пологового будинку, дитячої лікарні.

У лікарні провели першу в Іспанії операцію з трансплантації серця.

Найкращі медичні заклади Іспанії за версією Newsweek

Данія – якісна безкоштовна медицина

Витрати на охорону здоров’я в Данії — одні з найвищих у ЄС і становлять 10,6% ВВП. Мешканці країни в середньому мешкають 81 рік.

Більшість клінік та шпиталів країни — державні, лікування в них безкоштовне. Пацієнти записуються прийом до лікарів загальної практики, які за необхідності направляють на консультацію до фахівців вузького профілю.

Документообіг у клініках Данії повністю автоматизовано. У системі MedCom лікарі ведуть медичну карту пацієнтів, виписують рецепти та зберігають результати обстежень.

Щоб користуватися безкоштовними медичними послугами, іноземцеві потрібно придбати медичну страховку або отримати ВНЖ у країні.

Данія входить до топ-10 країн, де найшвидше отримати громадянство з натуралізації. Через сім років після отримання ВНП можна подати заяву на громадянство.

Rigshospitalet – København – найбільший державний шпиталь. Об’єднує діагностичний центр, пологове відділення, дитячий медичний центр, відділення невідкладної допомоги, стаціонар та поліклініку.

Журнал Newsweek включив лікарню до топ-20 найкращих у світі. Тут лікують пацієнтів з онкологічними захворюваннями, оперують серце та нирки.

Найкращі медичні заклади Данії за версією Newsweek

Франція – безкоштовна медицина для резидентів

Франція посідає четверте місце у списку країн із найкращою медициною за версією Numbeo. У країні працює 1500 державних та приватних медичних закладів.

Щоб отримати медичну допомогу, потрібно прикріпитися до лікаря загальної практики. Лікар оглядає пацієнта, виписує рецепти, а за потреби направляє до фахівців вузького профілю.

Середня вартість прийому у лікаря загальної практики – 23 €, офтальмолога – від 28 €. Державна медична страховка (carte vitale) покриває близько 80% витрат на лікування. Щоб компенсувати 20%, що залишилися, громадяни країни купують додаткову медичну страховку.

Космополіти Франції, які мешкають у країні не менше трьох місяців поспіль, можуть отримати державну медичну страховку. Інші іноземці набувають страхового полісу або оплачують кожен прийом лікаря.

Найпростіший спосіб отримати дозвіл на проживання у Франції – інвестувати 20 000 € в інноваційний стартап. Карту ВНЖ за інвестиції видають на чотири роки.

Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière – одна з найстаріших медустанов Франції, заснована в 1656 році. Лікарняний комплекс створений за моделлю міста-саду і займає територію площею 33 га. Стаціонар розрахований на 1826 місць.

Комплекс займає 11-й рядок у списку найкращих клінік за версією журналу Newsweek.

Найкращі лікарні Франції за версією Newsweek

Японія – лідер за тривалістю життя

Японія замикає трійку країн із найкращою медициною. Багато в чому завдяки досягненням медицини середня тривалість життя країни становить 84 року.

Японські клініки мають ультрасучасне обладнання. За даними ОЕСР, країна посідає перше місце у світі за кількістю апаратів КТ та МРТ на душу населення.

Медичні послуги доступні для всіх громадян країни. До 90% вартості медичних послуг покриває страховка, тож звернутися за допомогою можуть пенсіонери та малозабезпечені громадяни.

The University of Tokyo Hospital – один із найбільших медичних центрів Японії. Журнал Newsweek включив його до топ-20 найкращих у світі. У середньому до поліклініки центру щодня звертається 2900 пацієнтів, ще 980 спостерігається у стаціонарі. Щорічно у шпиталі проводять понад 11 тисяч операцій.

St. Luke’s International Hospital – багатопрофільний госпіталь у Токіо, акредитований JCI. Складається із 40 відділень, у тому числі кардіохірургічного, педіатричного, неврологічного та загальної хірургії.

Найкращі медичні заклади Японії за версією Newsweek

Південна Корея – найкраща пластична хірургія

Південна Корея визнана однією з найкращих країн у сфері пластичної хірургії, лікування серцево-судинної системи та онкологічних захворювань.

Про високий рівень медицини у країні говорить і середня тривалість життя корейців – 80 років. За даними Numbeo, за якістю медицини Південна Корея випереджає Японію та Францію.

Південна Корея – популярний напрямок медичного туризму. За даними Міністерства охорони здоров’я, щороку до країни приїжджає 350 тисяч пацієнтів із усього світу. У глобальному рейтингу Medical Tourism Index (MTI) країна посідає 14 місце. Укладачі рейтингу оцінюють 46 країн за якістю медичних послуг та обладнання, рівнем розвитку медичного туризму та станом довкілля.

Південна Корея посідає 9-е місце зі 195 у Глобальному індексі безпеки охорони здоров’я Global Health Security Index за версією американських вчених та журналістів Economist.

Південнокорейські медустанови оснащені медичним обладнанням Samsung, LG та Hyundai, які також використовують у ЄС та США. Практично всі лікарні роботизовані, складні операції проводять за допомогою роботів-помічників.

Майже 90% медустанов у Південній Кореї — приватні, 28 із них отримали акредитацію JCI.

Samsung Medical Center входить до топ-15 найкращих клінік Азії. Медичний центр має сучасне обладнання. Наприклад, тут використовують новітню модель гамма-ножа ICON – апарату для променевої терапії, що дозволяє лікувати рак головного мозку без хірургічного втручання. Лише дві медзаклади у світі оснащені такою технологією.

Центр приймає на амбулаторне та стаціонарне лікування пацієнтів з інших країн. Іноземних клієнтів супроводжує координатор-перекладач медичного центру, який допомагає спілкуватися з медперсоналом.

Seoul National University hospital (SNUH) – один з найбільших госпіталів, який включає стаціонар, амбулаторну та невідкладну допомогу. Журнал Newsweek включив його до топ-50 світу.

Щорічно у лікарні проходять лікування понад 30 тисяч іноземних пацієнтів із 80 країн. Записатися на консультацію можна на сайті установи, де є сторінка англійською, іспанською та арабською мовами.

Найкращі медичні заклади Південної Кореї за версією Newsweek

Рейтинг Місце у рейтингу Asan Medical Center 43 Seoul National University Hospital 42 Samsung Medical Center 73 Severance Hospital – Yonsei University 76 Seoul National University – Великобританія 87 The Catholic University of Korearn-Seoul St. Mary’s Hospital 89 University of Washington Medical Center 95

Тайвань – найкраща у світі система охорони здоров’я

Тайвань лідирує у рейтингу країн за рівнем охорони здоров’я за версією Numbeo. Приватні та державні клініки острова з обладнання не поступаються європейським.

Більшість медустанов акредитована в JCI, яка оцінює рівень професійної підготовки лікарів та іншого медперсоналу, технологічну та адміністративну інфраструктуру лікарень. Сертифікат про акредитацію видають на три роки, потім установа знову проходить перевірку.

Місцеві фахівці проходять навчання та стажування у медичних вишах Китаю, Європи та США. У деяких клініках на острові надають послуги нетрадиційної медицини.

Усі резиденти острова мають медичну страховку. Страховка покриває 98% вартості лікування в державних клініках. Рахунки за консультації лікарів, виписані рецепти та інші послуги державні клініки направляють безпосередньо до Управління охорони здоров’я.

У приватних клініках лікування платне навіть для резидентів.

National Taiwan University Hospital – лікарня при Тайванському національному університеті. Розрахована на 1800 ліжок, щороку тут проводять 60 тисяч операцій.

Один із головних напрямків закладу — медичні дослідження. Фахівці лікарні – лауреати міжнародних конкурсів та Національної премії за інновації у лікуванні онкології.

Chang Gung Memorial Hospital – найбільший госпіталь острова. Щороку тут проводять понад 167 тисяч операцій, починаючи від кардіооперацій та закінчуючи трансплантацією органів.

Tungs’ Taichung Metro Harbor Hospital акредитований JCI та об’єднує 70 відділень. Тут розробляють програми лікування СНІДу та гепатиту, проводять усі види медичних обстежень, спеціалізуються на кардіологічних операціях.

У лікарні надають медичні послуги іноземцям. Щоб отримати консультацію лікаря та обговорити попередній план лікування, необхідно залишити заявку на сайті.

Перебувати на острові без візи можна 21 день.

Щоб отримати ПМП, спочатку знадобиться статус податкового резидента і офіційно прожити в країні п’ять років.

Вибрати країну для переїзду, щоб отримати доступ до якісної та сучасної медицини, складно. Наприклад, на ВНЖ в Австрії можуть розраховувати лише фінансово незалежні інвестори. Данія відноситься до країн, де легко отримати громадянство з натуралізації. Іспанія лояльна до іноземців і надає дозвіл на проживання в обмін на інвестиції.