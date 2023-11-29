Туристи в Австрії були спантеличені, дізнавшись, що їх хостел знаходиться всередині меблевого магазину Ikea

Оригінальний хостел відвідали туристи Австрії. У TikTok туристи розповіли, як були спантеличені, дізнавшись, що їх хостел знаходиться всередині меблевого магазину Ikea. Проте за співвідношенням ціна — якість місця розміщення їх у результаті влаштувало.

Хостел при цьому розташований не просто в Австрії, а у Відні та в центрі міста. Як заявляє автор блогу, Джесс Браун, 28 років, вона та двоє її друзів забронювали номер у хостелі Jo&Joe. І тільки прибувши за адресою, вони усвідомили його розташування — всередині магазину Ikea.

“Ми були чимало спантеличені”, – запевняє вона. У ролику, що супроводжує це, блогер і її друзі, навантажені великими рюкзаками, піднімаються ескалатором «Ікеї» на верхні рівні магазину. «Люди на нас дивилися, коли ми йшли з великими рюкзаками.

Виглядало так, ніби ми переїжджаємо жити в Ikea», – з гумором прокоментувала вона.

Сам же хостел розташований на верхніх – 5 та 6 поверхах магазину. І загалом блогер дуже задоволена розміщенням. “Хостел дуже просторий, з промисловим дизайном, досить прохолодний”, – описала вона. Також вона зазначила, що цей хостел наразі був найоригінальнішим, у якому вона зупинялася. Троє друзів заплатили лише 340 євро за три ночі. Приємним бонусом також виявився доступ до кафетерію Ikea, щоб дешево поїсти. Ще одним «кумедним» бонусом було те, що через скляні стіни можна було спостерігати покупців Ikea внизу. «Вночі магазин закривався, у хостелі панувала атмосфера «Ночі у музеї», – додала вона, але уточнила, що цей досвід був «дивним», але не «страшним».

До речі, на батьківщині відомої шведської фірми в Ельмхульті. Швеція є навіть готель від Ikea на 250 номерів, буквально через дорогу від музею компанії. Всі номери готелю обставлені меблями даного виробника і, як запевняють автори, це може надихнути туристів на нові ідеї для власного будинку. А в ресторані подають всі класичні страви, якими славиться Ikea, включаючи фрикадельки.