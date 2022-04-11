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Канцлер Австрії: Розмова з Путіним була дуже прямою, відкритою і важкою

Гліб Парфененко
Канцлер Австрії: Розмова з Путіним була дуже прямою, відкритою і важкою

Канцлер Австрії Карл Нехамер заявив, що його сьогоднішня розмова з президентом Росії Володимиром Путіним була складною, повідомляє Reuters.

Це перша зустріч Путіна та лідера країни Європейського Союзу з початку російського вторгнення в Україну.

“Це не дружня зустріч”, – сказав Нехамер у заяві, опублікованій його офісом. У ньому він повторив, що сподівається допомогти покласти край війні чи покращити умови життя цивільного населення. «Розмова з президентом Путіним була дуже прямою, відкритою і складною», — сказав Нехамер.

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