Канцлер Австрії: Розмова з Путіним була дуже прямою, відкритою і важкою

Канцлер Австрії Карл Нехамер заявив, що його сьогоднішня розмова з президентом Росії Володимиром Путіним була складною, повідомляє Reuters.

Це перша зустріч Путіна та лідера країни Європейського Союзу з початку російського вторгнення в Україну.

“Це не дружня зустріч”, – сказав Нехамер у заяві, опублікованій його офісом. У ньому він повторив, що сподівається допомогти покласти край війні чи покращити умови життя цивільного населення. «Розмова з президентом Путіним була дуже прямою, відкритою і складною», — сказав Нехамер.