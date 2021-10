Масштабный взрыв возле мечети Курбан-Байран в Афганистане. Множество жертв

По словам талибов, сильный взрыв, произошедший в воскресенье днем ​​возле мечети Курбан-байрам, второй по величине в Кабуле, привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Мечеть Курбан-байрам расположена в богатой восточной части города, недалеко от моста Махмуд-хана и Национального стадиона. В воскресенье прошла поминальная служба в честь матери Забихуллы Муджахида, официального представителя Талибана, а с 7 сентября — министра информации и культуры Афганистана.

Пока что ни одна из военных организаций, действующих в Афганистане, не заявила, что взяла на себя этот взрыв бомбы.

A strong explosion at gathering of civilians near the entrance of the Eidgah Mosque in #Kabul #Afghanishtan this afternoon, leaving a number of civilians dead. More Casualties feared…. pic.twitter.com/ezsor52zDm

