Масштабный взрыв возле мечети Курбан-Байран в Афганистане. Множество жертв

По словам талибов, сильный взрыв, произошедший в воскресенье днем ​​возле мечети Курбан-байрам, второй по величине в Кабуле, привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Мечеть Курбан-байрам расположена в богатой восточной части города, недалеко от моста Махмуд-хана и Национального стадиона. В воскресенье прошла поминальная служба в честь матери Забихуллы Муджахида, официального представителя Талибана, а с 7 сентября — министра информации и культуры Афганистана.

Пока что ни одна из военных организаций, действующих в Афганистане, не заявила, что взяла на себя этот взрыв бомбы.

A strong explosion at gathering of civilians near the entrance of the Eidgah Mosque in #Kabul #Afghanishtan this afternoon, leaving a number of civilians dead. More Casualties feared…. pic.twitter.com/ezsor52zDm — Sumaira Khan (@sumrkhan1) October 3, 2021

Количество атак увеличивается

С тех пор, как 15 августа к власти в Афганистане пришли талибы, атаки боевиков ИГ К усилились. 26 августа эта радикальная группировка осуществила первый взрыв террористов-смертников в аэропорту Кабула после захвата власти талибами, в результате чего погибло около 200 человек, в том числе 13 американских коммандос.

В субботу, 2 октября, в Афганистане вооруженные боевики Исламского государства Хорасан убили двух талибов и трех мирных жителей в Джелалабаде на востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном. Между тем, в пятницу талибы атаковали укрытия ИГ на севере Кабула, убив и задержав неопределенное количество боевиков. В агентствах подчеркивают, что соперничество и борьба между двумя группами постоянно обостряются.