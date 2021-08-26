Данія завершила операцію з евакуації людей з Кабула

Данія завершила евакуацію з Кабула співробітників свого посольства в Афганістані і членів їх сімей, повідомляє DPA з посиланням на данський уряд.

«Вилетіти з аеропорту Кабула вже стало небезпечно, – заявила міністр оборони Данії Тріне Брамса.

Останній літак для евакуації данців з Кабула вже приземлився в столиці Пакистану Ісламабаді. На його борту 90 осіб – данські офіційні особи, військові та дипломати, які працювали в афганській столиці.

За останні дні Данія евакуювала з Афганістану близько 1000 чоловік.