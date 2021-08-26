ГоловнаАФГАНІСТАНДанія завершила операцію з евакуації людей з Кабула
АФГАНІСТАНДАНІЯ

Данія завершила операцію з евакуації людей з Кабула

Гліб Парфененко
Данія завершила операцію з евакуації людей з Кабула
iStock / Getty Images

Данія завершила евакуацію з Кабула співробітників свого посольства в Афганістані і членів їх сімей, повідомляє DPA з посиланням на данський уряд.

«Вилетіти з аеропорту Кабула вже стало небезпечно, – заявила міністр оборони Данії Тріне Брамса.

Останній літак для евакуації данців з Кабула вже приземлився в столиці Пакистану Ісламабаді. На його борту 90 осіб – данські офіційні особи, військові та дипломати, які працювали в афганській столиці.

За останні дні Данія евакуювала з Афганістану близько 1000 чоловік.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинаТалібанПравила в'їздупожежаземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International