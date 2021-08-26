Дания завершила операцию по эвакуации людей из Кабула

Дания завершила эвакуацию из Кабула сотрудников своего посольства в Афганистане и членов их семей, сообщает DPA со ссылкой на датское правительство.

«Вылететь из аэропорта Кабула уже стало опасно», — заявила министр обороны Дании Трине Брамса.

Последний самолет для эвакуации датчан из Кабула уже приземлился в столице Пакистана Исламабаде. На его борту 90 человек — датские официальные лица, военные и дипломаты, работавшие в афганской столице.

За последние дни Дания эвакуировала из Афганистана около 1000 человек.