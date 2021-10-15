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Жозеп Боррель закликає до єдності ЄС проти енергетичної залежності від Росії

Гліб Парфененко
Жозеп Боррель закликає до єдності ЄС проти енергетичної залежності від Росії

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС об’єднатися, щоб подолати залежність від російського імпорту енергоносіїв в умовах кризи цін на газ.

“Ця криза викликаний різними причинами, але всі вони вказують на необхідність прискорити реалізацію європейської “зеленої угоди”. У короткостроковій і середньостроковій перспективі нам також необхідно підвищити нашу енергетичну безпеку, щоб забезпечити доступну енергію для забезпечення нашої економіки і “зеленого” переходу. Обидва питання мають вирішальне значення для зовнішньої політики і політики безпеки ЄС і для нашої позиції в світі”, – сказав Боррель в аналізі, опублікованому на сайті Управління зовнішньої політики ЄС.

“Європа повинна діяти: нинішня ситуація ризикує створити реальну енергетичну бідність, дестабілізувати уряду, ускладнити відновлення економіки і підірвати підтримку “зеленого” переходу в державах-членах”, – додає він.

За його словами, енергетична залежність ЄС є одним з ключових аспектів відносин Співтовариства з Росією. Він зазначає, що російська сторона не поставила на європейський ринок додаткові обсяги газу, які у неї були в наявності, спровокувавши тим самим стрибок цін. Боррель підкреслює, що в стосунках з Москвою необхідний принциповий, збалансований і стратегічний підхід.

“ЄС залежить від Росії в плані імпорту викопного палива, але російська економіка і держава також потребують доходи від імпорту наших енергоносіїв. Енергетичні питання є однією з важливих причин, за якими ЄС необхідно стати більш згуртованим у відносинах з Росією і підтримувати єдність цілей між країнами-членами. В минулому так було не завжди, і щоб протистояти цій кризі, нам необхідно досягти прогресу в цьому напрямку”, – непохитний перший дипломат ЄС.

“Щоб краще гарантувати енергетичну безпеку ЄС, нам необхідно диверсифікувати наші джерела, постачальників і маршрути, допомогти іншим країнам прискорити їх власний енергетичний перехід і допомогти стабілізувати нашу міжнародну середу”, – додає Жозеп Боррель.

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