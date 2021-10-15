Жозеп Боррель призывает к единству ЕС против энергетической зависимости от России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС объединиться, чтобы преодолеть зависимость от российского импорта энергоносителей в условиях кризиса цен на газ.

«Этот кризис вызван различными причинами, но все они указывают на необходимость ускорить реализацию европейской «зеленой сделки». В краткосрочной и среднесрочной перспективе нам также необходимо повысить нашу энергетическую безопасность, чтобы обеспечить доступную энергию для обеспечения нашей экономики и «зеленого» перехода. Оба вопроса имеют решающее значение для внешней политики и политики безопасности ЕС и для нашей позиции в мире», — сказал Борель в анализе, опубликованном на сайте Управления внешней политики ЕС.

«Европа должна действовать: нынешняя ситуация рискует создать реальную энергетическую бедность, дестабилизировать правительства, затруднить восстановление экономики и подорвать поддержку «зеленого» перехода в государствах-членах», — добавляет он.

По его словам, энергетическая зависимость ЕС является одним из ключевых аспектов отношений Сообщества с Россией. Он отмечает, что российская сторона не поставила на европейский рынок дополнительные объемы газа, которые у нее были в наличии, спровоцировав тем самым скачок цен. Борель подчеркивает, что в отношениях с Москвой необходим принципиальный, сбалансированный и стратегический подход.

«ЕС зависит от России в плане импорта ископаемого топлива, но российская экономика и государство также нуждаются в доходах от импорта наших энергоносителей. Энергетические вопросы являются одной из важных причин, по которым ЕС необходимо стать более сплоченным в отношениях с Россией и поддерживать единство целей между странами-членами. В прошлом так было не всегда, и чтобы противостоять этому кризису, нам необходимо добиться прогресса в этом направлении», — непреклонен первый дипломат ЕС.

«Чтобы лучше гарантировать энергетическую безопасность ЕС, нам необходимо диверсифицировать наши источники, поставщиков и маршруты, помочь другим странам ускорить их собственный энергетический переход и помочь стабилизировать нашу международную среду», — добавляет Жозеп Борель.