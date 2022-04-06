ЄС запасається обладнанням та ліками проти хімічних, ядерних та біологічних інцидентів

Європейська комісія оголосила, що розпочала операцію зі зміцнення захисту ЄС від хімічних, ядерних та біологічних інцидентів на тлі стурбованості конфліктом в Україні, повідомляє Reuters.

ЄС збільшить свої запаси захисного спорядження, дезінфікуючих засобів, ліків і вакцин, які можуть бути корисними у разі хімічних, ядерних або біологічних аварій, повідомили в ЄС.

“Ми робимо конкретні кроки для підвищення готовності Європи до можливих загроз”, – заявив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

ЄС створює два окремих резерви: один для захисного обладнання, ліків та вакцин від так званих хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз; а інший для дезактиваційних матеріалів, які надаються для дезактивації людей, інфраструктури, будівель або транспортних засобів, які зазнали впливу хімічних, біологічних, радіологічних або ядерних агентів.

ЄС уже почав використовувати наявні запаси для допомоги українцям, які потенційно постраждали від ядерної радіації після боїв біля атомних електростанцій після вторгнення Росії в Україну.

У ЄК повідомили, що через Механізм цивільного захисту ЄС за допомогою Франції та Іспанії в Україну було доставлено майже 3 мільйони таблеток йодиду.