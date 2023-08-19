Для туристів відкрився моторошний острів сибірки, що залишався безлюдним 48 років після смертоносних випробувань

Любителям дарк-туризму — туризму «гарячими точками з похмурим минулим» — відрекламували черговий «Чорнобиль». Їх запросили відвідати «жахливий острів сибірки, що залишався безлюдним 48 років після смертоносних випробувань». Йдеться про острів Груїнард, що знаходиться за 1 км від узбережжя Шотландії.

«Похмуре минуле» острова таке: 1942 року британські військові вчені почали випробовувати на острові можливості застосування смертоносної хімічної та біологічної зброї. Саме на полігоні вивчалося використання сибірки – смертельної бактеріальної інфекції, яка при вдиханні, вживанні в їжу або всмоктуванні через пошкоджену шкіру викликає ряд руйнівних медичних наслідків, включаючи величезні виразки. Віддалений і безлюдний острів цілком підходив для цієї мети британців. На острів завезли 80 овець, поряд із якими підірвали бактеріальні бомби. Ефективність підтвердилася – вівці померли протягом кількох днів. А от острів від наслідку викиду бактерій не могли убезпечити протягом 48 років.

Точніше, лише 1986 року острів почали очищати від сибірки. Над островом розпорошили розчин формальдегіду, розведений морською водою, і зняли заражений верхній шар ґрунту. У результаті вівці, над якими вкотре провели випробування, залишилися здоровими і в 1990 році — через 48 років після випробувань — острів був оголошений безпечним.

Після чого спадкоємці первісних власників справді викупили острів за 500 фунтів стерлінгів та вирішили окупити небезпечну власність, прорекламувавши острів для любителів відповідного типу туризму. Щоправда, туристів досі попереджають, що візит на острів вони роблять «на свій страх і ризик». Як запевняють експерти, сибірка – дуже живуча бактерія і її спори цілком могли зберегтися.

Втім, і любителі такого екстріму залишають не найпривабливіші відгуки. Справа в тому, що на острові майже нічого побачити, окрім пари руїн та великої кількості відкритого простору. «Що можна побачити: нічого, крім найбезліснішого плоского острова. Те, що залишилося від його похмурої історії, це просто якась темна аура. Відвідування острова можна назвати невідповідним логістичним зусиллям, хоча це й можливо. Але там абсолютно нема на що дивитися», – заявляють на тематичному сайті Dark Tourism.

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