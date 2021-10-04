ЄС: у країнах з низьким рівнем вакцинації буде хвиля смертей протягом наступних двох місяців

“Країни з низьким рівнем вакцинації зіткнуться зі значним зростанням випадків захворювання COVID-19, госпіталізацій і смертей протягом наступних двох місяців … через дуже високі циркуляції вірусів”, – попереджає оглядач ЄС, посилаючись на реліз Європейського центру профілактики та контролю захворювань, агентства ЄС в Швеції.

Навіть ті, хто пройшов вакцинацію, ризикують заразитися і отримати “важкі наслідки”, додається в доповіді, повідомляє Focus.

Тільки 61% всіх громадян ЄС пройшли вакцинацію, причому в Східній і Південній Європі цей показник нижче.