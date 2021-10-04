ЕС: в странах с низким уровнем вакцинации будет волна смертей в течение следующих двух месяцев

«Страны с низким уровнем вакцинации столкнутся со значительным ростом случаев заболевания COVID-19 госпитализаций и смертей в течение следующих двух месяцев … через очень высокие циркуляции вирусов», — предупреждает обозреватель ЕС, ссылаясь на релиз Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, агентства ЕС в Швеции.

Даже те, кто прошел вакцинацию, рискуют заразиться и получить «тяжелые последствия», добавляется в докладе, сообщает Focus.

Только 61% всех граждан ЕС прошли вакцинацию, причем в Восточной и Южной Европе этот показатель ниже.