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Стали відомі нові подробиці цифровізації шенгенських віз

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стали відомі нові подробиці цифровізації шенгенських віз

Єврокомісія опублікувала цілу низку поправок до правил щодо видачі віз. Коригування мають підготувати систему до процесу цифровізації шенгену, повідомляє SchengenVisaInfo.

Вже відомо, що нову платформу, через яку туристи подаватимуть документи та отримуватимуть цифрові візи, назвуть EU VAP. При цьому її домен закінчується на Europe-eu, як і всі офіційні веб-сайти Євросоюзу.

З моменту запуску системи держави-члени повинні протягом 7 років підключитися до видачі цифрових віз. Цей період Єврокомісія визначила як перехідний на новий формат. Втім, країни мають право взагалі відмовитися від нововведення, залишивши вже звичну схему.

Крім того, цифрові візи матимуть фотографію власника, а за потреби стікери можна роздрукувати. Як заходи захисту документа від підробок передбачається 2D-штрихкод із криптографічним підписом уповноваженого органу країни, що видає конкретну візу.

Оплата процедури відбуватиметься через шлюз EU VAP. Якщо такої можливості турист не має, то збір прийме консульство або візовий оператор. Платформа сама визначить, яка країна оформлятиме візу, ґрунтуючись на наданих заявником документах.

Мандрівникам у деяких випадках все ж таки доведеться з’явитися до посольства. Наприклад, коли вони вперше подаються на візу чи при отриманні нового паспорта.

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