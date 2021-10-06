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П’ять країн ЄС закликають до розслідування рекордних цін на газ

П'ять країн також закликали встановити загальні правила покупки газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Гліб Парфененко
П'ять країн ЄС закликають до розслідування рекордних цін на газ

Група з п’яти країн ЄС (Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція) запропонувала розслідувати причини рекордного зростання цін на газ в Європі, йдеться в спільній заяві, опублікованій в Twitter журналістом Bloomberg Хав’єром Блас.

«Що стосується газу, необхідно вивчити функціонування європейського газового ринку, щоб зрозуміти, чому поточних газових контрактів недостатньо», – йдеться в заяві.

П’ять країн також закликали встановити загальні правила покупки газу, щоб пом’якшити різкий стрибок цін на газ. У заяві також міститься заклик до більшої координації в закупівлях газу для підвищення загальної позиції на переговорах.

Крім того, документ закликає до реформи оптового ринку електроенергії в ЄС, щоб краще встановити зв’язок між ціною, яку платять споживачі, і середньою вартістю виробництва електроенергії.

У документі говориться, що це спільна заява міністрів економіки і фінансів цих п’яти країн. Опублікована копія не датований.

Ціни на газ в Європі на торгах 5 жовтня встановили кілька історичних рекордів. На відкритті торгів у вівторок вона перевищувала 1200 доларів за 1000 кубометрів, а до вечора піднялася до 1455 доларів за 1000 кубометрів, піднявшись за один торговий день на 250 доларів.

Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер раніше заявляв, що затримка закачування газу в європейські підземні сховища і зростаючий попит на газ призвели до рекордних цін, вартість яких може бути перевищена в найближчому майбутньому.

Джерело:  TASS

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