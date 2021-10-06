П’ять країн ЄС закликають до розслідування рекордних цін на газ

Група з п’яти країн ЄС (Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція) запропонувала розслідувати причини рекордного зростання цін на газ в Європі, йдеться в спільній заяві, опублікованій в Twitter журналістом Bloomberg Хав’єром Блас.

«Що стосується газу, необхідно вивчити функціонування європейського газового ринку, щоб зрозуміти, чому поточних газових контрактів недостатньо», – йдеться в заяві.

П’ять країн також закликали встановити загальні правила покупки газу, щоб пом’якшити різкий стрибок цін на газ. У заяві також міститься заклик до більшої координації в закупівлях газу для підвищення загальної позиції на переговорах.

Крім того, документ закликає до реформи оптового ринку електроенергії в ЄС, щоб краще встановити зв’язок між ціною, яку платять споживачі, і середньою вартістю виробництва електроенергії.

У документі говориться, що це спільна заява міністрів економіки і фінансів цих п’яти країн. Опублікована копія не датований.

Ціни на газ в Європі на торгах 5 жовтня встановили кілька історичних рекордів. На відкритті торгів у вівторок вона перевищувала 1200 доларів за 1000 кубометрів, а до вечора піднялася до 1455 доларів за 1000 кубометрів, піднявшись за один торговий день на 250 доларів.

Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер раніше заявляв, що затримка закачування газу в європейські підземні сховища і зростаючий попит на газ призвели до рекордних цін, вартість яких може бути перевищена в найближчому майбутньому.

Джерело: TASS