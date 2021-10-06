Пять стран ЕС призывают к расследованию рекордных цен на газ

Группа из пяти стран ЕС (Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция) предложила расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter журналистом Bloomberg Хавьером Блас.

«Что касается газа, необходимо изучить функционирование европейского газового рынка, чтобы понять, почему текущих газовых контрактов недостаточно», — говорится в заявлении.

Пять стран также призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ. В заявлении также содержится призыв к большей координации в закупках газа для повышения общей позиции на переговорах.

Кроме того, документ призывает к реформе оптового рынка электроэнергии в ЕС, чтобы лучше установить связь между ценой, которую платят потребители, и средней стоимостью производства электроэнергии.

В документе говорится, что это совместное заявление министров экономики и финансов этих пяти стран. Опубликована копия не датирована.

Цены на газ в Европе на торгах 5 октября установили несколько исторических рекордов. На открытии торгов во вторник она превышала 1200 долларов за 1000 кубометров, а к вечеру поднялась до 1455 долларов за 1000 кубометров, поднявшись за один торговый день на 250 долларов.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что задержка закачки газа в европейские подземные хранилища и растущий спрос на газ привели к рекордным ценам, стоимость которых может быть превышена в ближайшем будущем.

Источник: TASS