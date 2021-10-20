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Названо країни ЄС, де туристам доведеться самим оплачувати тест на COVID

Гліб Парфененко
Названо країни ЄС, де туристам доведеться самим оплачувати тест на COVID

Вакцинація від коронавіруса, як спосіб доказу власної безпеки, витісняє програму безкоштовного ПЛР-тестування. Все більше країн Євросоюзу і Шенгенської зони скасовують безкоштовні ПЛР-тести і тести на антигени для місцевих і туристів, щоб переконати їх в ефективності і зручності щеплення. Таким чином, багато країн тепер вимагають, щоб місцеві жителі і мандрівники представляли сертифікат вакцинації або довідку про одужання від ковіда або здавали проби за свій рахунок.

Як зазначило видання Schengenvisainfo, тести на COVID-19 як і раніше приймаються, але кілька країн вирішили внести зміни в свої правила безкоштовного тестування. Це означає, що тепер всі повинні платити за свої аналізи, оскільки до цих пір у них була можливість зробити щеплення – так міркували європейські чиновники.

Німеччина

Німеччина – одна з країн, яка нещодавно змінила свої правила тестування. З 11 жовтня влада оголосила, що німці і гості країни, які не були вакциновані або перехворіли коронавірусом, більше не зможуть користуватися послугою безкоштовного тестування.

Влада Німеччини порахували, що у громадян країни і мандрівників було достатньо часу, щоб зробити щеплення, тому гроші платників податків вирішено на цей пункт витрат більше не використовувати. Такі нові правила, які в основному стосуються нещеплених, спрямовані на підвищення рівня вакцинації в країні.

Вартість тестів на антигени в Німеччині варіюється від 12 до 50 євро (370-1530 грн.), в той час як на ПЛР-тести – від 45 до 120 євро (1400-3700 грн).

Незважаючи на те, що в країні встановлено нові правила, було відзначено, що до кінця року ще зможуть користуватися послугою безкоштовного тестування діти у віці до 12 років і вагітні – крайній термін вакцинації для них встановлено до 31 грудня.

З кінця серпня в Німеччині діє так зване «Правило 3G», яке дозволяє вхід щепленим, людям що перехворіли або які пройшли тестування, включаючи туристів, в бари, ресторани, паби, нічні клуби, театри, музеї, тренажерні зали, басейни, спортивні заходи, авіаперельоти і лікарні.

Швейцарія

Як і в Німеччині, швейцарська влада оголосила минулого тижня, що з 11 жовтня країна більше не пропонує безкоштовні тести на COVID-19 тим, хто не був щеплений або видужав від ковіда. Отже, невакцинованих жителі і мандрівники тепер будуть самостійно оплачувати витрати на антіковідні тести.

На підставі прес-релізу, опублікованого Федеральною радою Швейцарії, таке рішення було прийнято, оскільки за останні пару місяців число тих, хто проходив тестування, значно зросла, в той час як показники вакцинації як і раніше залишалися низькими.

Однак було відзначено, що, хоча країна більше не пропонує безкоштовні тести, будуть застосовуватися певні винятки. Так, витрати на тестування осіб, у яких проявляються симптоми коронавируса, будуть як і раніше покриватися державою. Крім того, тести залишаться безкоштовними для тих, хто не може пройти вакцинацію через проблеми зі здоров’ям, і неповнолітніх у віці до 16 років.

Ті, хто отримав лише одну дозу вакцини, має право скористатися безкоштовним тестуванням на ковід, але тільки до кінця листопада. Нагадаємо, Швейцарія вже зробила паспорт COVID-19 обов’язкових для всіх, включаючи туристів, які хочуть, щоб їм дозволили відвідувати певні закриті приміщення, такі як ресторани, бари, театри, музеї, концерти і багато інших місць.

Ціна аналізу на ковід в Швейцарії варіюється в залежності від типу тесту і місця, де він був проведений. Експрес-тести на антигени коштують від 41 до 74 євро (1250-2260 грн.), в той час як ПЛР-тести ще дорожче – від 149 до 167 євро (4550-5100 грн.).

Франція

Наслідуючи приклад інших країн ЄС / Шенгенської зони, французькі власті підтвердили минулого тижня, що з 15 жовтня експрес-тести на антигени і ПЛР більше не будуть покриватися медичною страховкою. Це означає, що всі жителі, в тому числі туристи, охочі пройти так званий «тест на комфорт», який в основному здають ті, у кого немає ніяких симптомів, візьмуть на себе зобов’язання оплачувати своє бажання перевіритися.

Проте, безкоштовно процедуру можуть пройти деякі групи людей: ті, у кого проявляються симптоми, хто контактував з інфікованою людиною, і ті, кому необхідно пройти тест для інших медичних цілей. Крім того, це право поширюється на неповнолітніх у віці до 18 років за умови пред’явлення направлення від лікаря.

Ціна тесту на антиген у Франції становить близько 25 євро (760 грн.), в той час як ПЛР-тест коштує приблизно 45 євро (1370 грн.).

Інші Країни, які більше не пропонують тести на коронавірус

Італія, Греція та Бельгія – це лише деякі з країн, які скасували безкоштовні молекулярні тести на ковід для тих, хто вирішив не робити щеплення від коронавірусу або вже ним перехворів. Можливість безкоштовно здати тест нададуть тільки обмеженому колу людей: тих, хто має медвідвід, неповнолітнім та деяких інших.

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