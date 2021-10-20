Названо країни ЄС, де туристам доведеться самим оплачувати тест на COVID

Вакцинація від коронавіруса, як спосіб доказу власної безпеки, витісняє програму безкоштовного ПЛР-тестування. Все більше країн Євросоюзу і Шенгенської зони скасовують безкоштовні ПЛР-тести і тести на антигени для місцевих і туристів, щоб переконати їх в ефективності і зручності щеплення. Таким чином, багато країн тепер вимагають, щоб місцеві жителі і мандрівники представляли сертифікат вакцинації або довідку про одужання від ковіда або здавали проби за свій рахунок.

Як зазначило видання Schengenvisainfo, тести на COVID-19 як і раніше приймаються, але кілька країн вирішили внести зміни в свої правила безкоштовного тестування. Це означає, що тепер всі повинні платити за свої аналізи, оскільки до цих пір у них була можливість зробити щеплення – так міркували європейські чиновники.

Німеччина

Німеччина – одна з країн, яка нещодавно змінила свої правила тестування. З 11 жовтня влада оголосила, що німці і гості країни, які не були вакциновані або перехворіли коронавірусом, більше не зможуть користуватися послугою безкоштовного тестування.

Влада Німеччини порахували, що у громадян країни і мандрівників було достатньо часу, щоб зробити щеплення, тому гроші платників податків вирішено на цей пункт витрат більше не використовувати. Такі нові правила, які в основному стосуються нещеплених, спрямовані на підвищення рівня вакцинації в країні.

Вартість тестів на антигени в Німеччині варіюється від 12 до 50 євро (370-1530 грн.), в той час як на ПЛР-тести – від 45 до 120 євро (1400-3700 грн).

Незважаючи на те, що в країні встановлено нові правила, було відзначено, що до кінця року ще зможуть користуватися послугою безкоштовного тестування діти у віці до 12 років і вагітні – крайній термін вакцинації для них встановлено до 31 грудня.

З кінця серпня в Німеччині діє так зване «Правило 3G», яке дозволяє вхід щепленим, людям що перехворіли або які пройшли тестування, включаючи туристів, в бари, ресторани, паби, нічні клуби, театри, музеї, тренажерні зали, басейни, спортивні заходи, авіаперельоти і лікарні.

Швейцарія

Як і в Німеччині, швейцарська влада оголосила минулого тижня, що з 11 жовтня країна більше не пропонує безкоштовні тести на COVID-19 тим, хто не був щеплений або видужав від ковіда. Отже, невакцинованих жителі і мандрівники тепер будуть самостійно оплачувати витрати на антіковідні тести.

На підставі прес-релізу, опублікованого Федеральною радою Швейцарії, таке рішення було прийнято, оскільки за останні пару місяців число тих, хто проходив тестування, значно зросла, в той час як показники вакцинації як і раніше залишалися низькими.

Однак було відзначено, що, хоча країна більше не пропонує безкоштовні тести, будуть застосовуватися певні винятки. Так, витрати на тестування осіб, у яких проявляються симптоми коронавируса, будуть як і раніше покриватися державою. Крім того, тести залишаться безкоштовними для тих, хто не може пройти вакцинацію через проблеми зі здоров’ям, і неповнолітніх у віці до 16 років.

Ті, хто отримав лише одну дозу вакцини, має право скористатися безкоштовним тестуванням на ковід, але тільки до кінця листопада. Нагадаємо, Швейцарія вже зробила паспорт COVID-19 обов’язкових для всіх, включаючи туристів, які хочуть, щоб їм дозволили відвідувати певні закриті приміщення, такі як ресторани, бари, театри, музеї, концерти і багато інших місць.

Ціна аналізу на ковід в Швейцарії варіюється в залежності від типу тесту і місця, де він був проведений. Експрес-тести на антигени коштують від 41 до 74 євро (1250-2260 грн.), в той час як ПЛР-тести ще дорожче – від 149 до 167 євро (4550-5100 грн.).

Франція

Наслідуючи приклад інших країн ЄС / Шенгенської зони, французькі власті підтвердили минулого тижня, що з 15 жовтня експрес-тести на антигени і ПЛР більше не будуть покриватися медичною страховкою. Це означає, що всі жителі, в тому числі туристи, охочі пройти так званий «тест на комфорт», який в основному здають ті, у кого немає ніяких симптомів, візьмуть на себе зобов’язання оплачувати своє бажання перевіритися.

Проте, безкоштовно процедуру можуть пройти деякі групи людей: ті, у кого проявляються симптоми, хто контактував з інфікованою людиною, і ті, кому необхідно пройти тест для інших медичних цілей. Крім того, це право поширюється на неповнолітніх у віці до 18 років за умови пред’явлення направлення від лікаря.

Ціна тесту на антиген у Франції становить близько 25 євро (760 грн.), в той час як ПЛР-тест коштує приблизно 45 євро (1370 грн.).

Інші Країни, які більше не пропонують тести на коронавірус

Італія, Греція та Бельгія – це лише деякі з країн, які скасували безкоштовні молекулярні тести на ковід для тих, хто вирішив не робити щеплення від коронавірусу або вже ним перехворів. Можливість безкоштовно здати тест нададуть тільки обмеженому колу людей: тих, хто має медвідвід, неповнолітнім та деяких інших.