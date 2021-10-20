Названы страны ЕС, где туристам придется самим оплачивать тест на COVID

Вакцинация от коронавируса, как способ доказательства собственной безопасности, вытесняет программу бесплатного ПЦР-тестирования. Все больше стран Евросоюза и Шенгенской зоны отменяют бесплатные ПЦР-тесты и тесты на антигены для местных и туристов, чтобы убедить их в эффективности и удобства прививки. Таким образом, многие страны теперь требуют, чтобы местные жители и путешественники представляли сертификат вакцинации или справку о выздоровлении от ковида или сдавали пробы за свой счет.

Как отметило издание Schengenvisainfo, тесты на COVID-19 по-прежнему принимаются, но несколько стран решили внести изменения в свои правила бесплатного тестирования. Это означает, что теперь все должны платить за свои анализы, поскольку до сих пор у них была возможность сделать прививки — так рассуждали европейские чиновники.

Германия

Германия — одна из стран, которая недавно изменила свои правила тестирования. С 11 октября власти объявили, что немцы и гости страны, которые не были вакцинированы или переболели коронавируса, больше не смогут пользоваться услугой бесплатного тестирования.

Власти Германии посчитали, что у граждан страны и путешественников было достаточно времени, чтобы сделать прививку, поэтому деньги налогоплательщиков решено на этот пункт расходов больше не использовать. Такие новые правила, которые в основном касаются непривитых, направленные на повышение уровня вакцинации в стране.

Стоимость тестов на антигены в Германии варьируется от 12 до 50 евро (370-1530 грн.), В то время как на ПЦР-тесты — от 45 до 120 евро (1400-3700 грн).

Несмотря на то, что в стране установлены новые правила, было отмечено, что до конца года еще смогут пользоваться услугой бесплатного тестирования дети в возрасте до 12 лет и беременные — крайний срок вакцинации для них установлен до 31 декабря.

С конца августа в Германии действует так называемое «Правило 3G», которое позволяет вход привитым, людям переболевших или прошедших тестирование, включая туристов, в бары, рестораны, пабы, ночные клубы, театры, музеи, тренажерные залы, бассейны, спортивные мероприятия , авиаперелеты и больницы.

Швейцария

Как и в Германии, швейцарские власти объявили на прошлой неделе, что с 11 октября страна больше не предлагает бесплатные тесты на COVID-19 тем, кто не был привит или оправился от ковида. Итак, невакцинированных жители и путешественники теперь будут самостоятельно оплачивать расходы на антиковидные тесты.

На основании пресс-релиза, опубликованного Федеральным советом Швейцарии, такое решение было принято, поскольку за последние пару месяцев число тех, кто проходил тестирование, значительно возросло, в то время как показатели вакцинации по-прежнему оставались низкими.

Однако было отмечено, что, хотя страна больше не предлагает бесплатные тесты, будут применяться определенные исключения. Так, расходы на тестирование лиц, у которых проявляются симптомы коронавируса, будут по-прежнему покрываться государством. Кроме того, тесты останутся бесплатными для тех, кто не может пройти вакцинацию из-за проблем со здоровьем, и несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Те, кто получил лишь одну дозу вакцины, имеет право воспользоваться бесплатным тестированием на ковид, но только до конца ноября. Напомним, Швейцария уже сделала паспорт COVID-19 обязательных для всех, включая туристов, которые хотят, чтобы им разрешили посещать определенные закрытые помещения, такие как рестораны, бары, театры, музеи, концерты и много других мест.

Цена анализа на ковид в Швейцарии варьируется в зависимости от типа теста и места, где он был произведен. Экспресс-тесты на антигены стоят от 41 до 74 евро (1250-2260 грн.), В то время как ПЦР-тесты еще дороже — от 149 до 167 евро (4550-5100 грн.).

Франция

Следуя примеру других стран ЕС / Шенгенской зоны, французские власти подтвердили на прошлой неделе, что с 15 октября экспресс-тесты на антигены и ПЦР больше не будут покрываться медицинской страховкой. Это означает, что все жители, в том числе туристы, желающие пройти так называемый «тест на комфорт», который в основном сдают те, у кого нет никаких симптомов, возьмут на себя обязательства оплачивать свое желание провериться.

Однако, бесплатно процедуру могут пройти некоторые группы людей: те, у кого проявляются симптомы, кто контактировал с инфицированным человеком, и те, кому необходимо пройти тест для других медицинских целей. Кроме того, это право распространяется на несовершеннолетних в возрасте до 18 лет при предъявлении направления от врача.

Цена теста на антиген во Франции составляет около 25 евро (760 грн.), В то время как ПЦР-тест стоит примерно 45 евро (1370 грн.).

Другие страны, которые больше не предлагают тесты на коронавирус

Италия, Греция и Бельгия — это лишь некоторые из стран, которые отменили бесплатные молекулярные тесты на ковид для тех, кто решил не делать прививку от коронавируса или уже им переболел. Возможность бесплатно сдать тест предоставят только ограниченному кругу людей: тех, кто медотвод, несовершеннолетним и некоторых других.