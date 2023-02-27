ЄС відклав тотальне біометричне сканування всіх туристів, що в’їжджають до 2024 року

Цифровізація в’їзду до Євросоюзу знову відкладається: запровадження тотального біометричного сканування туристів на кордоні шенгенських країн очікується не раніше 2024 року, при цьому не вказано ні точної дати, ні точного місяця запуску системи в’їзду та виїзду. Про перенесення повідомив портал Schengenvisainfo.

Запуск Європейської системи інформації та авторизації поїздок (ETIAS) планувався ще до настання пандемії коронавірусу, основною метою нововведення Єврокомісія називала «зміцнення внутрішньої безпеки», протидію нелегальній міграції, запобігання транскордонній злочинності та тероризму.

Затримка дати розгортання ETIAS відбулася мовчки і без будь-якого попереднього оголошення для ЗМІ чи громадськості: Комісія ЄС просто змінила дату на своєму офіційному сайті з міграції та внутрішніх справ на 2024 рік замість листопада 2023 року, як це було раніше. Причини перенесення також не озвучені.

«Очікується, що Європейська система інформації та авторизації для поїздок (ETIAS) почне функціонувати в 2024 році», — говорилося на сайті в розділі питань, що часто ставляться, що стосуються дати набуття чинності ETIAS. На сайті Комісії ЄС з міграції та внутрішніх справ як офіційний веб-сайт ETIAS тепер вказані такі платформи, як travel-europe.europa.eu/etias_en та travel-europe.europa.eu/ees_en як офіційний сайт системи в’їзду та виїзду (EES). Останній також мав набути чинності у травні 2023 року, але його відклали на кінець року, а тепер точна дата розгортання EES також залишається невідомою.

Згідно з ранньою заявою Комісії, Європейська система інформації та авторизації для подорожей (ETIAS) та система в’їзду-виїзду (EES) повинні зробити революцію у поїздках до країн блоку та назад, оскільки системи мають намір не лише збирати всі біометричні дані про туриста, фіксувати його відбитки пальців в аеропортах, морських портах та наземних контрольно-пропускних пунктах, а також передавати їх відповідним державним органом. Системи будуть використовуватися для реєстрації мандрівників із третіх країн щоразу, коли вони перетинають зовнішній кордон ЄС.

Передбачається, що бази даних ETIAS та EES взаємодоповнювані, тобто, вони взаємодіятимуть один з одним у режимі реального часу, тому легко видадуть відмови у в’їзді, якщо такі були, більш ефективно обчислять особи, що прострочили перебування в країнах шенгену, а також випадки шахрайства з документами та посвідченнями особи.

Очікується, що ETIAS торкнеться 1.4 млрд туристів із понад 60 різних країн світу, які в даний час відвідують 27 країн Шенгенської зони без необхідності отримання короткострокової візи, у тому числі американців, британців, албанців, новозеландці, канадців та ін.