Європа переходить на цифрові паспорти: туристи почали завантажувати додатки

Класичні паспорти залишають у минулому, перехід на цифрову версію документів замість традиційних паперових запустили в Європі. Першопрохідником пілотного проекту у ЄС стала Фінляндія, оголосивши про готовність тестувати цифровий паспорт. Замість стандартного документа, необхідного для в’їзду в країну, фінська влада пропонує мандрівникам добровільно завантажувати мобільний додаток, що містить цифрові копії проїзних документів. За даними фінських ЗМІ, туристи вже почали завантажувати програму.

Комісія ЄС вже давно закликає країни-члени Союзу перевірити свої цифрові паспортні документи. Мета нової програми полягає в тому, щоб зобов’язати туристів подорожувати всією Європою, використовуючи мобільний додаток. У зв’язку з цим Європейська комісія вимагає від деяких країн-членів провести на своїй території пілотний проект, повідомила фінська газета Helsingin Sanomat.

Першим учасником програми стала Фінляндія. Чиновники вже пропонують туристам користуватися спеціальним додатком, який замінює звичайний паспорт. Крім того, фінська влада підготувала заявку на фінансування проекту до Комісії ЄС. Згідно з відкритою інформацією, нові вимоги допоможуть прискорити процес поїздки та проходження прикордонного контролю. Інформація в додатку перевірятиметься заздалегідь і видалятиметься в кінці поїздки.

Програму «Цифровий паспорт» також буде реалізовано у Хорватії. Передбачається, що там запустять аналогічний проект.

В Україні цифрові паспорти працюють уже кілька років у додатку ДІЯ.