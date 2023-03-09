Туризм у Європі стає цифровим: туристичні організації ЄС підписали Угоду щодо обміну даними про туристів

20 організацій, що представляють сектор подорожей та туризму на європейському рівні, підписали Угоду про кодекс поведінки щодо обміну даними у секторі туризму, зробивши ще один крок на шляху до цифровізації.

За інформацією порталу Schengenvisainfo, у заяві, опублікованій 8 березня, Європейська комісія з туризму (ETC) підтвердила, що це рішення ухвалено у спробі відреагувати на перехід туризму на цифрові технології. У тому ж документі, який не має обов’язкової сили, пояснювалися основні аспекти, які слід враховувати в угодах про обмін даними.

Згідно з ETC, дані, що стосуються туризму, стають все більш важливими і водночас є визначальним ресурсом, що сприяє конкуренції, інноваціям та створенню робочих місць у цьому секторі. Враховуючи, що туризм становить 10% ВВП ЄС, розвиток економіки даних у туризмі на рівні ЄС є дуже важливим.

Таким чином, із створенням та затвердженням цього Кодексу поведінки європейські зацікавлені сторони визначають належні умови для постійних інструментів обміну даними, що належать до туризму.

“Цей документ спрямований на зміцнення довіри між зацікавленими сторонами у сфері туризму та надання підтримки у створенні взаємовигідних угод про обмін даними в індустрії туризму”, – йшлося у заяві ETC. У зв’язку з цим ETC додав, що завдяки загальним принципам, включаючи визначення сумісності, безпеки та підзвітності, а також керівним принципам обміну даними, цей документ робить внесок у загальноєвропейську архітектуру обміну неособистими даними.

Крім того, орган зазначив, що новий документ створюється вчасно, щоб якісно відповісти на деякі проблеми, пов’язані з доступом, використанням та обміном даними. У ньому також розповідалося про те, як забезпечити конфіденційність та безпеку під час збору та обробки даних.

Вважається, що документ також створить рівні умови, в яких державний та приватний сектор, а також зацікавлені сторони матимуть рівні шанси та можливості для використання та обміну даними у сфері туризму. Угода є також інструментом для активного обміну даними, пов’язаними з туризмом. Це серйозний крок на шляху до цілей спільного європейського туристичного інформаційного простору, який також знаходиться на стадії підготовки, йшлося на сторінках видання.