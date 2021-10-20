Єгипетські готелі підвищують вартість номерів через аномальний наплив туристів

У першій половині жовтня спостерігався серйозний зростання туристичних потоків до Єгипту, в результаті готелі заповнені на 100% від норми, встановленої міністерством туризму. Про це заявив в єгипетських ЗМІ Мохамед Фарук, голова комітету по електроннму туризму Палати туристичних компаній. Правда мова йде про готелі Великого Каїра, а основними постачальниками туристів служать арабські країни.

«У першій половині жовтня спостерігалося зростання турпотоку, що прибуває до Єгипту з арабських країн. Заповнюваність багатьох готелів в Великому Каїрі становить приблизно 100% від норми, встановленої Міністерством туризму і старожитностей для прийому гостей в готелях, вона встановлена ​​на рівні 70% від максимальної місткості готелю», – заявив він. Експерт також додав, що деякі готелі Каїра вдалися до підвищення відпускних цін на готельні номери протягом останніх двох тижнів – також у зв’язку зі збільшенням попиту з боку арабських туристів на їх бронювання.

На єгипетських курортах, тобто в Шарм-ель-Шейху і Хургаді, за його словами, показники заповнюваності готелів також високі. «Зростаючі турпотоки з Німеччини, Великобританії, України та Росії, а також арабських країн призвели до збільшення заповнюваності деяких готелів Шарм-ель-Шейха і Хургади. Готелі повинні досягти більше 90% від відсоткової частки, встановленої Міністерством туризму і старожитностей для прийому гостей в готелях на рівні 70% від максимальної місткості готелю», – додав пан Фарук.

При цьому за його словами, останній квартал цього року виявиться найвищим за кількістю туристів. «З червня минулого року до кінця вересня 2021 року кількість туристів зросла приблизно на 30% в порівнянні з тим же періодом 2019 року, і останні 3 місяці цього року, згідно з поточними даними і даними майбутніх бронювань, будуть самими врожайними за кількістю туристів», – заявив він. При цьому Росію він не назвав в якості «генератора» турпотоку, але згадав туристів з України, Німеччини і Великобританії.