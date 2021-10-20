Египет повышает стоимость гостиничных номеров из-за аномального количества бронирований

В первой половине октября наблюдался серьезный рост туристических потоков в Египет, в результате отели заполнены на 100% от нормы, установленной министерством туризма. Об этом заявил в египетских СМИ Мохамед Фарук, председатель комитета по электронным туризма Палаты туристических компаний. Правда речь идет о гостиницах Большого Каира, а основными поставщиками туристов служат арабские страны.

«В первой половине октября наблюдался рост турпотока, прибывающего в Египет из арабских стран. Заполняемость многих отелей в Большом Каире составляет примерно 100% от нормы, установленной Министерством туризма и древностей для приема гостей в гостиницах, она установлена ​​на уровне 70% от максимальной вместимости отеля», — заявил он. Эксперт также добавил, что некоторые отели Каира обратились к повышению отпускных цен на гостиничные номера в течение последних двух недель — также в связи с увеличением спроса со стороны арабских туристов на их бронирование.

На египетских курортах, то есть в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, по его словам, показатели заполняемости гостиниц также высоки. «Растущие турпотоки из Германии, Великобритании, Украины и России, а также арабских стран привели к увеличению заполняемости некоторых отелей Шарм-эль-Шейха и Хургады. Отели должны достичь более 90% от процентной доли, установленной Министерством туризма и древностей для приема гостей в гостиницах на уровне 70% от максимальной вместимости отеля », — добавил господин Фарук.

При этом по его словам, последний квартал этого года окажется самым высоким по количеству туристов. «С июня прошлого года до конца сентября 2021 количество туристов возросло примерно на 30% по сравнению с тем же периодом 2019 года, и последние 3 месяца этого года, согласно текущим данным и данным будущих бронирований, будут самыми урожайными по количеству туристов», — заявил он. При этом Россию он не назвал в качестве «генератора» турпотока, но вспомнил туристов из Украины, Германии и Великобритании.