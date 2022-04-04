Єгипет запускає конкурс Fawazeer Ramadan для просування єгипетських туристичних напрямків

Міністерство туризму та давнини запустило конкурс цифрового туризму “Фавазір” (“загадки”) у священний місяць Рамадан для просування єгипетських туристичних напрямків та підвищення поінформованості про туризм та археологію.

Мета конкурсу – познайомити людей з різними туристичними та археологічними дрібницями. Помічник міністра туризму і старовин Ламія Камель пояснила, що конкурс включає публікацію 15 загадок протягом священного місяця.

Конкурс включає питання про звичаї, що практикуються протягом священного місяця, і про те, як єгиптяни святкують його, щоб зберегти ці давні звичаї Рамадану та підкреслити особливу атмосферу в країні протягом місяця та залучити туристів до участі у святі.

Призом для трьох переможців стане туристична поїздка на тиждень у літні місяці до таких курортних міст, як Хургада та Сахл Хашиш.

Як і святковий сезон на Заході, Рамадан породжує свої форми ностальгії за радостями минулих Рамаданів; одна з них – Fawazeer Ramadan. Загадки – це стара, улюблена традиція, яка зародилася на єгипетському радіо у 1960-х роках, а згодом перейшла на телебачення.

По суті, фавазір-шоу являли собою короткі 10-хвилинні епізоди, що містять танцювальні номери та скетчі, які були любовним пастишем єгипетської популярної культури епохи до появи супутникового телебачення.

В основі кожного епізоду fawazeer лежала загадка, яку глядачам пропонувалося розгадати, зазвичай, прив’язана до певної теми всього 30-серійного сезону.