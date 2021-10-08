Єгипет організовує велике свято для просування туризму в Луксорі

У Луксорі буде організоване велике свято для просування провінції як туристичного напрямку, оголосив міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анані в кулуарах своєї участі в форумі IFTM Top Resa.

Свято планується провести протягом наступних декількох місяців в мухафазе Луксор, щоб просунути її і виділити її туристичні та археологічні компоненти таким чином, щоб це відповідало цивілізованого і туристичного статусу Єгипту, додав він.

IFTM Top Resa – це виставка подорожей і туризму, яка проводиться щорічно в столиці Франції Парижі з 1978 року.

Єгипет, представлений Єгипетським управлінням по просуванню туризму, щорічно приймає участь в ній серед міністрів і високопоставлених чиновників туристичного сектора з усього світу, будучи одним з найважливіших міжнародних подій в індустрії туризму.

Виставка орієнтована на фахівців в галузі туризму, включаючи туроператорів, готелі і авіакомпанії, і щорічно приймає понад 34 000 професiйних відвідувачів, які зустрічаються з більш ніж 700 експонентами, що представляють туристичний, готельний і суміжні сектори по всьому світу. Вона проводиться на площі 33 000 квадратних метрів.