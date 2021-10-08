Египет организует большой праздник для продвижения туризма в Луксоре

В Луксоре будет организован крупный праздник для продвижения провинции как туристического направления, объявил министр туризма и древностей Халед аль-Анани в кулуарах своего участия в форуме IFTM Top Resa.

Праздник планируется провести в течение следующих нескольких месяцев в мухафазе Луксор, чтобы продвинуть ее и выделить ее туристические и археологические компоненты таким образом, чтобы это соответствовало цивилизованному и туристическому статусу Египта, добавил он.

IFTM Top Resa — это выставка путешествий и туризма, которая проводится ежегодно в столице Франции Париже с 1978 года.

Египет, представленный Египетским управлением по продвижению туризма, ежегодно принимает участие в ней среди министров и высокопоставленных чиновников туристического сектора со всего мира, являясь одним из самых важных международных событий в индустрии туризма.

Выставка ориентирована на специалистов в области туризма, включая туроператоров, отели и авиакомпании, и ежегодно принимает более 34 000 профессиональных посетителей, которые встречаются с более чем 700 экспонентами, представляющими туристический, гостиничный и смежные сектора по всему миру. Она проводится на площади 33 000 квадратных метров.