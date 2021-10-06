Єгипет і Росія обговорили подальший розвиток “міцних” зв’язків

У вівторок міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев підкреслили важливість збереження високих темпів розвитку зв’язків між двома країнами.

Єгипетсько-російські відносини є “міцними і різноманітними”, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Єгипту. Два дипломата обговорили способи просування відносин вперед, а також активізацію політичних консультацій і координації.

В рамках регіональних питань, що обговорювалися на зустрічі, Шукрі заявив, що Єгипет підтримує дорожню карту, складену лівійцями, згідно з якою вибори повинні бути проведені до кінця 2021 року, а всі іноземні сили в Лівії виведені.

Він також підтвердив зусилля Єгипту щодо пожвавлення мирного процесу між палестинцями та ізраїльтянами, а також допомогу у відновленні і розвитку палестинських територій.

Вони врегулювали ситуацію в Сирії, щоб країна повернулася до своєї ролі в ряду арабських держав.