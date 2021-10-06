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Егиепт и Россия обсудили дальнейшее развитие «прочных, разнообразных» связей

Евгений Подольский

Во вторник министр иностранных дел Египта Самех Шукри и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнули важность сохранения высоких темпов развития связей между двумя странами.

Египетско-российские отношения являются «прочными и разнообразными», говорится в заявлении Министерства иностранных дел Египта. Два дипломата обсудили способы продвижения отношений вперед, а также активизацию политических консультаций и координации.

В рамках региональных вопросов, обсуждавшихся на встрече, Шукри заявил, что Египет поддерживает дорожную карту, составленную ливийцами, согласно которой выборы должны быть проведены к концу 2021 года, а все иностранные силы в Ливии выведены.

Он также подтвердил усилия Египта по оживлению мирного процесса между палестинцами и израильтянами, а также помощь в восстановлении и развитии палестинских территорий.

Они урегулировали ситуацию в Сирии, чтобы страна вернулась к своей роли в ряду арабских государств.

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