Яхта з туристами спалахнула біля берегів Єгипту в Червоному морі: троє людей зникли безвісти

Яхта з туристами спалахнула біля берегів популярного єгипетського курорту Марса-Алам у Червоному морі.

Попередньо, “займання викликало коротке замикання у машинному відділенні”. На борту прогулянкового судна перебували 15 пасажирів із Великобританії та 10 членів екіпажу, а також два гіди. Троє громадян Великобританії зникли безвісти, організовано їх пошуки.

“Врятовано 12 туристів, екіпаж та гіди, ведуться пошуки зниклих безвісти трьох людей”, – йдеться у повідомленні адміністрації провінції Червоне море.

Катер віз туристів до місця для підводного плавання. Човен знаходився за 25 кілометрів від курорту Марса-Алам, коли сталася пожежа.

Раніше, нагадаємо, біля пляжу іншого популярного єгипетського курорту Хургада сталася трагедія – акула-людожер роздерла 23-річного хлопця на очах його батька.