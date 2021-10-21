Туроператори заявили про шквал замовлень Туреччини, Єгипту та Мальдів на “ковідні канікули”

Туроператори зафіксували неймовірний ріст попиту на заявлені «Коронавірусние» канікули в РФ. В прес-службі туроператора TEZ TOUR повідомили, що за окремими напрямами зростання попиту за добу може скласти понад 300% пише «ТУРПРОМ».

«За минулу добу після оголошення періоду з 28 жовтня по 7 листопада 2021 року неробочими днями, в TEZ TOUR зафіксували 30%-ве зростання обсягу замовлень турів в Єгипет, дворазовий – на Мальдіви і в Туреччину», – розповіли експерти туроператора. Вони також додали, що за прогнозами компанії, вже до вечора сьогодні показник збільшення числа заявок на відпочинок в Туреччині може сягнути 300%.

При цьому бронювання по інших напрямках надходять в плановому обсязі без істотних змін – тобто, на «коронавірусні» канікули туристи в основному прагнуть на масові «пляжні» напрями. При цьому, нагадаємо, в Єгипті вже побоюються, що російські туристи перевищать виділену їм квоту і зустрінуться з овербукинг.