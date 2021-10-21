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Туроператоры заявили о шквале бронирований Турции, Египта и Мальдив на «ковидные каникулы»

Глеб Парфененко
Туроператоры заявили о шквале бронирований Турции, Египта и Мальдив на

Туроператоры зафиксировали невероятный рост спроса на заявленные «коронавирусные» каникулы в РФ. В пресс-службе туроператора TEZ TOUR сообщили, что по отдельным направлениям рост спроса за сутки может составить более 300% пишет «ТУРПРОМ».

«За прошедшие сутки после объявления периода с 28 октября по 7 ноября 2021 нерабочими днями, в TEZ TOUR зафиксировали 30%-ный рост объема заказов туров в Египет, двукратный — на Мальдивы и в Турцию», — рассказали эксперты туроператора. Они также добавили, что по прогнозам компании, уже к вечеру сегодня показатель увеличения числа заявок на отдых в Турции может достичь 300%.

При этом бронирование по другим направлениям поступают в плановом объеме без существенных изменений — то есть, на «коронавирусные» каникулы туристы в основном стремятся на массовые «пляжные» направления. При этом, напомним, в Египте уже опасаются, что российские туристы превысят выделенную им квоту и встретятся с овербукинг.

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