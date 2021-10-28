У Єгипті туристів налякали коронавірусом

Неминучими наслідками туристичного ажіотажу в Єгипті стали великі черги на виліт в аеропортах. Туристи вже стоять у них чотири години – і ситуація швидше за все не зміниться. При цьому, як заявила виданню глава одного з турагентств, заходи коронавірусної безпеки в країні дотримуються «для галочки», що означає великий ризик для туристів.

Так, підвищені заходи безпеки під час перевірки туристів та багажу в аеропортах збирають черги, про які йшлося раніше в публікації “Це знущання: туристи стоять у 4-х годинних чергах у Шарм-ель-Шейху“. Однак ці черги можуть стати розсадником інфекції: «Натовпи людей, багато хто з них без масок, а чекати доводиться довго», – описала експерт. При цьому, хоча влада Єгипту і вимагає від туристів паперові сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тест, до перевірки цих тестів підходять також формально і вимагають їх далеко не скрізь.

До додаткового ризику призводять і формально «антиковідні» заходи у готелях. Як заявила експерт, нововведення, згідно з яким на шведському столі столи з їжею перебувають за огорожею і їжу туристам накладає офіціант ситуацію також ускладнює: «З одного боку, тепер ніхто не зможе помацати їжу руками або, скажімо, чхнути на неї. Але з іншого боку – безліч людей все одно збираються біля стрічки. Багато хто без масок, і, звичайно, все без рукавичок», – заявила пані Гербер. При цьому «оснащеність» персоналу масками та інші заходи безпеки залежать від керівництва готелю – десь із цим суворо, а десь «навіть офіціанти та кухарі маски носять на підборідді». Вона також не рекомендує їхати до Єгипту нещепленим українцям та росіянам – ризик захворіти високий, а якість медицини – низька.

У результаті, як заявив виданню лікар-імунолог, кандидат медичних наук Микола Крючков є ризиком, що ажіотажний попит на Єгипет туристів негативно позначиться як на рівні захворюваності в Єгипті, які в Україні так і в Росії після їхнього повернення. У коронавірусу медіанний інкубаційний період до появи симптомів – 6 днів. У половини людей симптоми зараження виявляться на 6 день. Тому якщо відпочиваючі, що захворіли, полетять до Єгипту на тиждень, то симптоми у них виявляться на відпочинку. Якщо вони захворіють на відпочинку, то відчують симптоми вже після повернення», – попередив він. Він зазначив, що цілком ймовірна концентрація заразних як мінімум одна людина на літак.

Тож після повернення експерт порекомендував туристам здати в аеропорту антигенний тест та ПЛР-тест. А також – добиратися до будинку на таксі і по можливості дотримуватися “самоізоляції” протягом 6-10 днів – або, принаймні, уникати скупчень людей.