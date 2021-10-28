В Египте туристов испугали коронавирусом

Неизбежными последствиями туристического ажиотажа в Египте стали большие очереди на вылет в аэропортах. Туристы уже стоят у них четыре часа – и ситуация, скорее всего, не изменится. При этом, как заявила глава одного из турагентств, меры коронавирусной безопасности в стране соблюдаются «для галочки», что означает большой риск для туристов.

Так, повышенные меры безопасности при проверке туристов и багажа в аэропортах собирают очереди, о которых говорилось ранее в публикации «Это издевательство: туристы стоят в 4-х часовых очередях в Шарм-эль-Шейхе«. Однако эти очереди могут стать питомником инфекции: «Толпы людей, многие из них без масок, а ждать приходится долго», – описала эксперт. При этом, хотя власти Египта и требуют от туристов бумажных сертификатов о вакцинации или ПЦР-тесте, к проверке этих тестов подходят также формально и требуют их далеко не везде.

К дополнительному риску приводят и формально антиковидные мероприятия в отелях. Как заявила эксперт, нововведение, согласно которому на шведском столе столы с едой находятся за ограждением и еду туристам накладывает официант ситуацию также усложняет: «С одной стороны, теперь никто не сможет потрогать еду руками или, скажем, чихнуть на нее. Но с другой стороны – множество людей все равно собираются у ленты. Многие без масок, и, конечно, все без перчаток», — заявила Гербер. При этом «оснащенность» персонала масками и другие меры безопасности зависят от руководства отеля – где-то с этим строго, а где-то «даже официанты и повара маски носят на подбородке». Она также не рекомендует ехать в Египет непривитым украинцам и россиянам – риск заболеть высоким, а качество медицины – низкое.

В результате, как заявил изданию врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков является риском, что ажиотажный спрос на Египет туристов негативно отразится как на уровне заболеваемости в Египте, которые в Украине, так и в России после их возвращения. У коронавируса медианный инкубационный период до появления симптомов – 6 дней. У половины людей симптомы заражения проявятся на 6 день. Поэтому если заболевшие отдыхающие полетят в Египет на неделю, то симптомы у них окажутся на отдыхе. Если они заболевают отдыхом, то ощутят симптомы уже после возвращения», — предупредил он. Он отметил, что вполне вероятна концентрация заразных как минимум одного человека на самолет.

По возвращении эксперт порекомендовал туристам сдать в аэропорту антигенный тест и ПЦР-тест. А также – добираться до дома на такси и по возможности соблюдать «самоизоляцию» в течение 6-10 дней – или, по крайней мере, избегать скоплений людей.