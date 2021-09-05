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У Єгипті перекинувся автобус, 12 людей загинули і десятки отримали поранення

ЄГИПЕТ
Євгеній Подольський

Дванадцять людей загинули в Єгипті після того, як автобус, який прямував зі східного морського курорту Шарм-ель-Шейх до Каїра, розбився. Про це повідомили джерела в медичних службах і силових структурах, цитовані AFP.

Автобус перекинувся сьогодні рано вранці в 110 кілометрах від столиці на ділянці між містами Суец і Каїр. Також 34 поранених.

Постраждалі та тіла жертв були доставлені в державну лікарню в Суеці, повідомив медичне джерело, яке побажало залишитися неназваним.

Дорожньо-транспортні пригоди не рідкість в Єгипті, де багато доріг знаходяться в поганому стані, а водії часто не дотримуються правила. За офіційними даними, в 2020 році в ДТП в країні загинуло 7000 чоловік.

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