У Єгипті перекинувся автобус, 12 людей загинули і десятки отримали поранення

Дванадцять людей загинули в Єгипті після того, як автобус, який прямував зі східного морського курорту Шарм-ель-Шейх до Каїра, розбився. Про це повідомили джерела в медичних службах і силових структурах, цитовані AFP.

Автобус перекинувся сьогодні рано вранці в 110 кілометрах від столиці на ділянці між містами Суец і Каїр. Також 34 поранених.

Twelve people, including two children, have died in a bus accident in Egypt while heading from Sharl el-Sheikh to Cairo late on Saturday, Al Masry al-Yaum, an independent Egyptian publisher reported. https://t.co/Mon00W15qy — The New Arab (@The_NewArab) September 5, 2021

Постраждалі та тіла жертв були доставлені в державну лікарню в Суеці, повідомив медичне джерело, яке побажало залишитися неназваним.

Дорожньо-транспортні пригоди не рідкість в Єгипті, де багато доріг знаходяться в поганому стані, а водії часто не дотримуються правила. За офіційними даними, в 2020 році в ДТП в країні загинуло 7000 чоловік.