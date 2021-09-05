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ЕГИПЕТ

В Египте перевернулся автобус, 12 человек погибли и десятки получили ранения

Евгений Подольский

Двенадцать человек погибли в Египте после того, как автобус, следовавший из восточного морского курорта Шарм-эль-Шейх в Каир, разбился. Об этом сообщили источники в медицинских службах и силовых структурах, цитируемые AFP.

Автобус перевернулся сегодня рано утром в 110 километрах от столицы на участке между городами Суэц и Каир. Также 34 раненых.

Пострадавшие и тела жертв были доставлены в государственную больницу в Суэце, сообщил медицинский источник, пожелавший остаться неназванным.

Дорожно-транспортные происшествия не редкость в Египте, где многие дороги находятся в плохом состоянии, а водители часто не соблюдают правила. По официальным данным, в 2020 году в ДТП в стране погибло 7000 человек.

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