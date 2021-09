В Египте перевернулся автобус, 12 человек погибли и десятки получили ранения

Двенадцать человек погибли в Египте после того, как автобус, следовавший из восточного морского курорта Шарм-эль-Шейх в Каир, разбился. Об этом сообщили источники в медицинских службах и силовых структурах, цитируемые AFP.

Автобус перевернулся сегодня рано утром в 110 километрах от столицы на участке между городами Суэц и Каир. Также 34 раненых.

Twelve people, including two children, have died in a bus accident in Egypt while heading from Sharl el-Sheikh to Cairo late on Saturday, Al Masry al-Yaum, an independent Egyptian publisher reported. https://t.co/Mon00W15qy

