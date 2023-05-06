У Хургаді колір Червоного моря став червоним, налякавши туристів

Пояснення з приводу природного феномену, що налякав туристів у Хургаді, довелося давати місцевим біологам. На деяких пляжах курорту колір Червоного моря став кривавим, налякавши туристів. Однак, як пояснюють фахівці, це зовсім не «тривожний симптом», а з точністю навпаки.

Як заявив місцевим ЗМІ доктор Тамер Камаль, директор відділу природних заповідників у провінції Червоне море, причиною зміни кольору води є активність коралових рифів червоного кольору. Точніше — їхній нерест, настав сезон розмноження коралових рифів, який починається наприкінці квітня та на початку травня щороку.

“Мільйони зрілих рожевих яєць коралів викидаються у воду, тому вода здається темно-червоною на великих ділянках поверхні води в окремих місцях, особливо на пляжах Хургади, багатих на коралові рифи”, – заявив біолог.

Він зазначив, що цю зміну кольору моря можна вважати лише «хорошим сигналом» – якщо рифи активно розмножуються, настільки, що вода змінює колір — є підстави сподіватися на подальше розростання коралових рифів, що гарантує, що рифи на Червоному морі не будуть знищені та ними зможуть милуватися наступні покоління туристів.

Також експерт підкреслив, що коралові рифи вкрай важливі для біології Червоного моря, оскільки вони є одними з найважливіших, рідкісних і морських організмів, що зникають, які заборонено чіпати, тим більше руйнувати. Крім того, додав, що деякі туристи не тільки не лякаються «червоного» Червоного моря, але спеціально прибувають у сезон «цвітіння» коралів, щоб побачити це рідкісне явище.