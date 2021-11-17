Туристы снова отравлены в Египте: есть жертвы, пострадали дети

Скандал с отравлением российских туристов в Хургаде, возможно, будет иметь трагическое продолжение — в четверг стало известно о смерти одного российского туриста, вернувшегося из Египта, а за жизнь оставшихся трех членов семьи борются врачи. Пока подробности таковы: трагедия произошла в подмосковном городе Домодедово, где туристы живут и куда вернулись сразу после прилета из Египта: мужчина погиб, госпитализирована его жена и двое детей.

«16 ноября 2021 года в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме, расположенном в одном из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его женщина и двое детей 5 лет. Немедленно на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа из числа опытнейших сотрудников ГСУ СК России по Московской области», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Московской области. Также сообщается, что в больнице один из детей, придя в себя, смог рассказать, что семья накануне вернулась из Египта.

Также сообщается, что первые признаки недомогания в виде рвоты появились у ребенка еще в Египте. Далее они появились и для остальных членов семьи.

Как сообщают службы правопорядка, причины трагедии выясняются и проводится доследственная проверка. В том числе на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, в ходе которого изымаются продукты питания и напитки. Также планируется назначение ряда экспертиз. Как будет задействована египетская сторона и где отдыхали туристы – пока не уточняется.

Напомним, что тем временем в Египте проходят рейды отелями после скандальной ноябрьской отправки туристов в Хургаде, и три из них уже на грани закрытия. Последняя трагедия тоже, скорее всего, не останется безнаказанной. А вот будет ли она раскрыта – вопрос.

Напомним, что причину такой трагедии трехлетней давности так и не раскрыли. Речь идет о смерти смерти супружеской пары в августе 2018 года, из-за чего британский туроператор Thomas Cook даже был вынужден эвакуировать более 300 своих туристов из пятизвездочного отеля Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. 21 августа в своем номере скончались Сьюзан Купер (63 года) и его муж, 69-летний Джон Купер. Дочь Келли Ормерод, которая была с ними в поездке, заболела, но выжила. Туристка до сих пор пытается выяснить, что повлекло смерть родителей – но дело так и не раскрыто.