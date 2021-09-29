Новые правила выдачи туристических виз в Египет

Правительство Египта установило новые правила, чтобы поощрить больше туристов разных национальностей посетить Египет и насладиться его многочисленными туристическими местами.

Онлайн-портал электронной визы поддерживает восемь языков, отвечает на несколько туристических запросов, обеспечивает безопасную электронную оплату и выдает визы в течение 24 часов.

Еще 28 стран были добавлены к уже существующему списку из 46 национальностей, которые могут получить туристическую визу онлайн и по прибытии в любой из портов Египта — в общей сложности теперь 74 национальности.

Туристы, имеющие действующую визу из стран Шенгенской зоны, Великобритании, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии или Канады, могут получить туристическую визу по прибытии в Египет.

Для получения дополнительной информации о 74 национальностях и подачи заявления на получение электронной визы посетите эту ссылку