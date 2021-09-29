ГлавнаяВизыНовые правила выдачи туристических виз в Египет
ВизыЕГИПЕТ

Новые правила выдачи туристических виз в Египет

Евгений Подольский
Новые правила выдачи туристических виз в Египет

Правительство Египта установило новые правила, чтобы поощрить больше туристов разных национальностей посетить Египет и насладиться его многочисленными туристическими местами.

Онлайн-портал электронной визы поддерживает восемь языков, отвечает на несколько туристических запросов, обеспечивает безопасную электронную оплату и выдает визы в течение 24 часов.

Еще 28 стран были добавлены к уже существующему списку из 46 национальностей, которые могут получить туристическую визу онлайн и по прибытии в любой из портов Египта — в общей сложности теперь 74 национальности.

Туристы, имеющие действующую визу из стран Шенгенской зоны, Великобритании, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии или Канады, могут получить туристическую визу по прибытии в Египет.

Для получения дополнительной информации о 74 национальностях и подачи заявления на получение электронной визы посетите эту ссылку

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International