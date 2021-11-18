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ЄГИПЕТТуризм

Ще одне місто в Єгипті стало новим місцем тяжіння українських туристів

Гліб Парфененко
Ще одне місто в Єгипті стало новим місцем тяжіння українських туристів

Повернення туристів у масовому порядку до Єгипту сприяло заповнюваності не тільки пляжних готелів – про зростання кількості туристів навіть у Луксорі повідомили єгипетські ЗМІ. Комітет з маркетингу культурного туризму повідомив про 20% зростання заповнюваності готелів Луксора, а також зростання бронювань кімнат протягом листопада.

«Луксор – це столиця цивілізації та джерело історичних знань», – заявив Мохамед Осман, голова Комітету з маркетингу культурного туризму.

При цьому туристів до культурного туризму приваблюють навіть барвистими шоу, зокрема – очікуваним відкриттям Алеї Сфінксів, що з’єднує храми Луксора та Карнака – подробиці можна прочитати за посиланням.

“Середній денний рівень витрат туристів є позитивним відображенням загальних доходів за цей рік”, – також заявив Осман.

Він додав, що Комітет з маркетингу культурного туризму зараз працює над плануванням низки заходів на майбутній період, спрямованих на просування культурного туризму у Верхньому Єгипті та підтримку програм спільних поїздок між «пляжними» курортами Єгипту та його культурними столицями.

Зазначимо, що українські туристи вважають за краще з Хургади їздити до Луксора на одноденні екскурсії. З Шарм-ель-Шейха – все складніше, тому що він далі від Луксора, тому туристи або летять туди літаком, або їдуть з ночівлею. Мабуть, через це заповнюваність готелів у Луксорі і зросла, адже основний турпотік у Єгипті зараз – саме з України та Росії.

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