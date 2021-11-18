Еще один город в Египте стал новым местом тяготения украинских туристов

Возвращение туристов в массовом порядке в Египет способствовало заполняемости не только пляжных отелей – о росте количества туристов даже в Луксоре сообщили египетские СМИ. Комитет по маркетингу культурного туризма сообщил о 20% росте заполняемости гостиниц Луксора, а также росте бронирований комнат в течение ноября.

«Луксор – это столица цивилизации и источник исторических знаний», – заявил Мохамед Осман, глава Комитета по маркетингу культурного туризма.

При этом туристов к культурному туризму привлекают даже красочными шоу, в частности – ожидаемым открытием Аллеи Сфинксов, соединяющей храмы Луксора и Карнака – подробности можно прочесть по ссылке.

«Средний дневной уровень расходов туристов является положительным отражением общих доходов за этот год», – также заявил Осман.

Он добавил, что Комитет по маркетингу культурного туризма сейчас работает над планированием ряда мероприятий на будущий период, направленных на продвижение культурного туризма в Верхнем Египте и поддержку программ совместных поездок между пляжными курортами Египта и его культурными столицами.

Отметим, что украинские туристы предпочитают из Хургады ездить в Луксор на однодневные экскурсии. Из Шарм-эль-Шейха – все сложнее, потому что он дальше от Луксора, поэтому туристы либо летят туда самолетом, либо едут с ночевкой. Видимо, из-за этого заполняемость отелей в Луксоре и выросла, ведь основной турпоток в Египте сейчас именно из Украины и России.