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ЄГИПЕТТуризм

Шарм-ель-Шейх заявив про лідерство українських туристів

Гліб Парфененко
Шарм-ель-Шейх заявив про 913 рейсах з туристами: в лідерах виявилися не росіяни а українці

«Кількість туристів на курортах Південного Синая постійно зростає, і це хороший показник повернення туризму після пандемії. Незважаючи на рівень поширення коронавіруса, який переживає світ, і рівень зараження, люди хочуть відпочивати і туризм поступово відновлюється». З такою оптимістичною заявою в єгипетських ЗМІ виступив генерал-майор Халед фуду, губернатор Південного Синая. При цьому, судячи зі статистики, яку привів глава курортного регіону, повномасштабне повернення туристів ще попереду.

Так, як заявив губернатор, всього протягом вересня цього року на курорт прибуло близько 100 тис. Туристів на 913 рейсах. З них перше місце зайняли українські туристи, які майже весь «коронавірусний» час є основним ринком – на їх частку припало 273 рейса. Російські туристи на другому місці і поки їх прибуттів менше більш, ніж в два рази – 106 рейсів. Втім, треба додати і 100 рейсів, які прибули з Туреччини, які на третьому місці – маршрут «в Шарм-ель-Шейх через Анталію» популярний і у росіян.

До речі, далі в лідерах також країни пострадянського простору. На четвертому місці Казахстан, це 86 рейсів, потім Білорусь – 64 рейсу і Вірменія – 37 рейсів. Далі невелика кількість європейців, «в особі» Італії, що відправила 25 рейсів, Румунії – 19 рейсів і Польщі – 18 рейсів. Замикає рейтинг лідерів Узбекистан – 14 рейсів.

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