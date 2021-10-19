Шарм-эль-Шейх заявил о 913 рейсах с туристами: в лидерах оказались не россияне, а украинцы

«Количество туристов на курортах Южного Синая постоянно растет, и это хороший показатель возврата туризма после пандемии. Несмотря на уровень распространения коронавируса, который переживает мир, и уровень заражения, люди хотят отдыхать и туризм постепенно восстанавливается». С такой оптимистичной заявлением в египетских СМИ выступил генерал-майор Халед фуда, губернатор Южного Синая. При этом, судя по статистике, которую привел глава курортного региона, полномасштабное возвращение туристов еще впереди.

Так, как заявил губернатор, всего в течение сентября этого года на курорт прибыло около 100 тыс. Туристов на 913 рейсах. Из них первое место заняли украинские туристы, которые почти все «коронавирусное» время является основным рынком — на их долю пришлось 273 рейса. Российские туристы на втором месте и пока их прибытий меньше более чем в два раза — 106 рейсов. Впрочем, надо добавить и 100 рейсов, прибывших из Турции, которые на третьем месте — маршрут «в Шарм-эль-Шейх из-за Анталию» популярен и у россиян.

Кстати, далее в лидерах также страны постсоветского пространства. На четвертом месте Казахстан, это 86 рейсов, затем Беларусь — 64 рейса и Армения — 37 рейсов. Далее небольшое количество европейцев, «в лице» Италии, отправила 25 рейсов, Румынии — 19 рейсов и Польши — 18 рейсов. Замыкает рейтинг лидеров Узбекистан — 14 рейсов.