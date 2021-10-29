Правила в’їзду до Єгипту з дітьми

«Дитяче» питання щодо в’їзду до Єгипту прокоментували туроператори – йдеться насамперед про дітей до 12 років, вписаних у паспорт батьків.

Питання в’їзду зараз, коли всі зібралися на шкільні та «коронавірусні» канікули актуальне, а інформація, як з’ясувалося, суперечлива.

Загалом відповідь туроператорів зводиться до того, що поки що ввозити дітей, вписаних у паспорт батьків, можливо. Крім тих випадків, коли у туриста паспорт нового зразка – на десять років із біометричними даними, тоді дитині доведеться оформлювати свій закордонний паспорт.

Поки що туроператори запропонували таку інформацію. Як прокоментували АТОР в Анекс Тур, правила такі:

Консульський збір із дітей, вписаних у паспорт батьків, не стягується.

Діти віком до 12 років мають право бути вписаними в паспорт батьків.

На дитину, вписану в паспорт одного з батьків, обов’язково має бути вклеєна фотографія дитини, незалежно від її віку, на якій має стояти печатка паспортно-візової служби. Дані дитини мають бути вказані строго машинописним текстом.

Відсутність фотографії або друку, а також написання даних вписаної дитини від руки є підставою для відмови у перетині кордону.

Діти, які досягли 12 років, повинні мати свій закордонний паспорт.

Діти віком до 18 років мають право виїжджати за кордон лише у супроводі батьків або за довіреністю від батьків.

Експерти туроператора TEZ TOUR, посилаючись на своїх представників в аеропортах єгипетських курортів, додали, що згідно з вимогами прикордонників до в’їзду українців та росіян з дітьми, якщо у туристів діти до 12 років вписані в паспорт одного з батьків, проблем із в’їздом дітей до Єгипту не буде. Проте власникам біометричних паспортів нового зразка – тобто документа на 10 років з електронним носієм на пластиковій сторінці, їм необхідно заздалегідь звернути увагу, що за цим паспортом може в’їхати тільки його власник. Для дитини потрібно буде обов’язково оформити окремий закордонний паспорт.

Загалом туроператори рекомендують заздалегідь оформляти на дітей їхній особистий закордонний паспорт старого зразка. Він може бути потрібним і в майбутньому – наприклад, для оформлення шенгенської візи.