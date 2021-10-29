Правила въезда в Египет с детьми

«Детский» вопрос о въезде в Египет прокомментировали туроператоры – речь идет прежде всего о детях до 12 лет, вписанных в паспорт родителей.

Вопрос въезда сейчас, когда все собрались на школьные и «коронавирусные» каникулы актуален, а информация, как выяснилось, противоречива.

В общем, ответ туроператоров сводится к тому, что пока ввозить детей, вписанных в паспорт родителей, возможно. Кроме тех случаев, когда у туриста паспорт нового образца – на десять лет с биометрическими данными, тогда ребенку придется оформлять свой загранпаспорт.

Пока что туроператоры предложили такую информацию. Как прокомментировали АТОР в Анекс Туре, правила такие:

Консульский сбор с детей, вписанных в паспорт родителей, не взымается.

Дети младше 12 лет имеют право быть вписанными в паспорт родителей.

На ребенка, вписанного в паспорт одного из родителей, обязательно должна быть вклеена фотография ребенка, независимо от возраста, на котором должна стоять печать паспортно-визовой службы. Данные ребенка должны быть указаны строго машинописным текстом.

Отсутствие фотографии или печати, а также написание данных вписанного ребенка от руки является основанием для отказа в пересечении границы.

Дети, достигшие 12 лет, должны иметь свой загранпаспорт.

Дети младше 18 лет имеют право выезжать за границу только в сопровождении родителей или по доверенности от родителей.

Эксперты туроператора TEZ TOUR, ссылаясь на своих представителей в аэропортах египетских курортов, добавили, что согласно требованиям пограничников к въезду россиян с детьми, если у туристов дети до 12 лет вписаны в паспорт родителя, проблем с въездом детей в Египет не будет. Однако владельцам биометрических паспортов нового образца – то есть документа на 10 лет с электронным носителем на пластиковой странице, им необходимо заранее обратить внимание, что за этим паспортом может въехать только его владелец. Для ребенка нужно будет обязательно оформить отдельный загранпаспорт.

В общем, туроператоры рекомендуют заранее оформлять на детей их личный загранпаспорт старого образца. Он может потребоваться и в будущем – например, для оформления шенгенской визы.