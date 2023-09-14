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Після нападу акули в Єгипті влада закрила пляжі: названо ім’я туристки, яка втратила руки, та назва готелю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Коли нападають акули: названо найнебезпечніший період для туристів у Хургаді та Шарм-ель-Шейху

Влада курортного Шарм-ель-Шейха в Єгипті вирішила закрити один із фатальних пляжів після нападу акули на туристку під час купання (подробиці тут). Ім’я постраждалої вже відомо, вона жива, але втратила руки. Подробиці повідомило видання Matn News.

Передісторія наступна: НП сталася на єгипетському курорті Дахаб, що недалеко від Шарм-ель-Шейха. Хижак атакувала дівчину на мілководді вдень 13 серпня. Як уточнили єгипетські ЗМІ, туристка плавала біля буйків на пляжі. В цей час до неї підплив хижак і вчепився за плече.

Це другий інцидент за останні три місяці на єгипетських курортах — подробиці про попередню трагедію читайте у матеріалі «У Хургаді акула розшматувала на смерть російського туриста: кривава драма розгорнулася на очах відпочиваючих».

Уточнювалося, що цього разу жертвою виявилася не іноземна туристка, а єгиптянка Зейнаб Ахмед Абдель Кадер, яка відпочиває на морі. Вона приїхала на Сінай у відпустку з Олександрії. Атака відбулася перед готелем Tirana у районі Лагуна. Дівчину витягли на берег, надали першу медичну допомогу та госпіталізували. У боротьбі життя їй ампутували ліву руку.

Міністерство довкілля також оголосило про закриття одного з пляжів у місті Дахаб на Південному Синаї після нападу акули на єгипетську туристку. Міністерство закликало сформувати комітет для оцінки ситуації, виявлення причин нападу акули та провести перевірку пляжу.

Додамо, що раніше туроператори склали туристам списки безпечних готелів Хургади, де є сітки від акул: читайте подробиці за цим посиланням.

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