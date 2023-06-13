Акулі, яка вбила російського туриста в Хургаді, надали «національність», викликавши спекотні суперечки

Минулого четверг запам’ятався нападом акули на російського туриста на популярному пляжі в Хургаді. З того часу з’явилося чимало подробиць про резонансну криваву подію, і ось тепер тигрову акулу, яка вбила росіянина, привласнили «національність», що викликало нову хвилю спекотних суперечок у мережі. Версію про те, «чий хижак» опублікувала єгипетська газета Al Arab.

З 8 червня єгипетські ЗМІ «гудуть» новинами про напад хургадської акули на російського “релоканта” і широким поширенням відеороликів, що документують цей жахливий інцидент, а також інших відео, на яких зафіксовано затримання нібито тієї самої риби-людожера. Соціальні мережі заповнилися обговореннями та суперечками про причини інциденту. У суперечці взяла участь єгипетська журналістка Хала Сархан, яка проаналізувала фактори, що призвели до атаки акули на людину біля узбережжя Хургади і висловилася у прямому ефірі однієї з програм на єгипетському телебаченні про «національність» хижака. На її думку, акула, відповідальна за смерть російського туриста, родом із Саудівської Аравії.

Це викликало нову хвилю спекотних суперечок між єгипетськими та саудівськими користувачами у соцмережах. Хештег #shark_saudi очолив список трендів у соцмережах. Одні коментатори, втім, як і низка єгипетських ЗМІ, підтримали версію Сархан і погодилися з її аргументами у тому, що акула за «національністю» є «саудиткою», тобто у водах Хургади вона була лише гостею і хижака там ніхто не підгодовував.

У суперечку втрутилися й експерти. Наприклад, капітан рибальського судна Ахмед аль-Маграбі з Дам’єтти висловив страшну думку. Він стверджував, що причина нападу акули на російського туриста в Хургаді пов’язана з кров’ю людей або тварин. У першому випадку у водах Червоного моря з якихось причин, не названих фахівцем, раніше ховали, а по суті скидали у воду жертв хаджу. Йдеться про мертвих паломників, які померли під час подорожі, а потім їх транспортували до Саудівської Аравії морем. У другому випадку перевізники худоби відмовляються перевозити тварин, які помирають або отримують каліцтва під час транспортування морем, і вирішують їх утилізувати, просто скидаючи у воду. За словами експерта, обидва пояснення — привід акулам збиратися на «бенкет» на околицях пляжів та морських шляхів, які ведуть до Саудівської Аравії. Таке зневажливе ставлення людей не заважає рибам усіх видів небезпечних для людини наближатися до берегів, де купаються туристи.

До речі, схожий інцидент із «прикормом у вигляді людини» минулого місяця стався у Бразилії. Тоді зграя піраній, якою згодовували залишки їжі з ресторанів, напала на туристів.

Що стосується трагедії в країні пірамід, то єгипетські ЗМІ, ніби намагаючись «побілити місцеву владу», почали публікувати саркастичні заяви, згідно з якими акула була спеціально відправлена з метою завдати шкоди єгипетському туризму. «Схоже, що акула була навмисно надіслана, щоб завдати удару по єгипетському туризму та джерелу іноземного доходу, який відновився. Як кажуть, удар завдає біль. Але Єгипет захищений від інтриг, змов, війни та випадково спійманого хижака», — відмітили вони. Цей вислів викликав критику з боку деяких користувачів.

Хала Сархан пізніше також висловила свою думку на особистій сторінці в соцмережі: Хто з нас вже стикався з акулою? Вона вказала на те, що це суперечить законам океанів і морів, оскільки акули мешкають лише в найглибших і найтемніших водах.

Однак після публікації жорстких висловлювань на адресу Саудівської Аравії єгипетські видання зіткнулися з різкою критикою і змушені були їх видалити з мережі. Але конфлікт був вичерпаний. Єгиптяни вирішили перекласти відповідальність і натякнули, що, можливо, до справи причетний Катар, який, щоправда, ще далі від Єгипту, на березі Перської затоки: «Так, Катар… Там не все так добре», — зазначили вони.

Довідка: Прикордонна лінія між Єгиптом та Саудівською Аравією, зокрема, тягнеться через акваторію Червоного моря.