Обережно емігранти! 10 НАЙГІРШИХ напрямків для переїзду в 2021 році за оцінками експертів

Емігранти переїжджають за кордон з ряду причин. Але, згідно з дослідженнями, є деякі місця, які можуть бути не найідеальнішими для облаштування будинку. Чому це так?

Від роботи до сім’ї, від шлюбу до нових можливостей – люди вибирають переїзд за кордон з ряду причин. Однак, згідно з новими дослідженнями, є 10 країн, які займають «нижнє» місце для експатів.

У рамках щорічного опитування експатів люди з усього світу, які переїхали за кордон, відповіли на деякі з найкращих і найгірших речей про життя за кордоном.

Опитування Expat Insider від InterNations виявило 10 «найкращих» і 10 «найгірших» країн для експатів.

Однак у 2021 році опитування мало дещо інший тон, ніж минулі роки через пандемію коронавірусу.

Як наслідок, багато відповідей також містили елементи, на які вплинули COVID-19 та наступні обмеження.

Але які країни потрапили в десятку найгірших для експатів у 2021 році?

Відповідно до відповідей на опитування експатів, зібраних InterNations Expat Insider 2021, останні 10 місць для експатів були:

Кувейт

Італія

Південна Африка

Росія

Єгипет

Японія

Кіпр

Туреччина

Індія

Мальта

Кувейт в сьомий раз за вісім років названий як “найгірше” місце для експатів.

За даними InterNations, країна також посідає останнє місце в «Індексі якості життя» через «погану реакцію» у підкатегоріях щодо відпочинку, особистого щастя та підкатегорій подорожей та транспорту.

Близько 45 відсотків експатів сказали, що їм “важко влаштуватися в цій країні”.

Однак експерти з InterNations відзначають, що в трьох країнах, які опинилися в нижній частині списку, також було «кілька сюрпризів».

Італія стала другою найгіршою країною для експатів.

За словами респондентів, країна опинилася на останньому місці за «перспективами кар’єрного зростання та задоволеності», причому більше половини експатів, які взяли участь, негативно оцінили свої місцеві можливості кар’єрного зростання.

Близько 31 відсотка респондентів сказали, що вони незадоволені своєю роботою – у всьому світі ця цифра становить 16 відсотків.

Високошвидкісний Інтернет вдома та безпека роботи також були викликані проблемами експатів.

Південна Африка стала третім «найгіршим» пунктом призначення для експатів.

Приблизно третина тих, хто брав участь в опитуванні, сказали, що вони не вважають доходи свого домогосподарства «достатнім для покриття всіх витрат».

Південна Африка також опинилася в нижній десятці індексу «Робота за кордоном» і посіла останнє місце за безпекою роботи.

Дослідження також показало, що емігранти, які проживають у країнах Середземномор’я, Туреччина, Кіпр та Єгипет, хоча й задоволені легкістю поселення, були менш задоволені своїм «робочим життям і фінансовими аспектами».