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Осторожно эмигранты! 10 НАИХУДШИХ направлений для переезда в 2021 году по оценкам экспертов

Глеб Парфененко
Обережно емігранти! 10 НАЙГІРШИХ напрямків для переїзду в 2021 році за оцінками експертів

Эмигранты переезжают за границу по ряду причин. Но, согласно исследованиям, есть некоторые места, которые могут быть не самыми идеальными для обустройства дома. Почему это так?

От работы к семье, от брака до новых возможностей – люди выбирают переезд за границу по ряду причин. Однако, согласно новым исследованиям, есть 10 стран, занимающих нижнее место для экспатов.

В рамках ежегодного опроса экспатов люди со всего мира, переехавшие за границу, ответили на некоторые из лучших и худших вещей о жизни за границей.

Опрос Expat Insider от InterNations выявил 10 «лучших» и 10 «худших» стран для экспатов.

Однако в 2021 году опрос имел несколько иной тон, чем в прошлые годы из-за пандемии коронавируса.

В результате многие ответы также содержали элементы, на которые повлияли COVID-19 и последующие ограничения.

Но какие страны попали в десятку самых плохих для экспатов в 2021 году?

Согласно ответам на опрос экспатов, собранных InterNations Expat Insider 2021, последние 10 мест для экспатов были:

  • Кувейт
  • Италия
  • Южная Африка
  • Россия
  • Египет
  • Япония
  • Кипр
  • Турция
  • Индия
  • Мальта

Кувейт в седьмой раз за восемь лет назван как «худшее» место для экспатов.

По данным InterNations, страна также занимает последнее место в «Индексе качества жизни» из-за «плохой реакции» в подкатегориях отдыха, личного счастья и подкатегорий путешествий и транспорта.

Около 45 процентов экспатов сказали, что им «трудно устроиться в этой стране».

Однако эксперты InterNations отмечают, что в трех странах, оказавшихся в нижней части списка, также было «несколько сюрпризов».

Италия стала второй худшей страной для экспатов.

По словам респондентов, страна оказалась на последнем месте за «перспективами карьерного роста и удовлетворенности», причем более половины принявших участие экспатов негативно оценили свои местные возможности карьерного роста.

Около 31% респондентов сказали, что они недовольны своей работой – во всем мире эта цифра составляет 16%.

Высокоскоростной Интернет на дому и безопасность работы также были вызваны проблемами экспатов.

Южная Африка стала третьим «худшим» пунктом назначения для экспатов.

Приблизительно треть участвовавших в опросе сказали, что они не считают доходы своего домохозяйства «достаточным для покрытия всех расходов».

Южная Африка также оказалась в нижней десятке индекса «Работа за границей» и заняла последнее место по безопасности работы.

Исследование также показало, что эмигранты, проживающие в странах Средиземноморья, Турция, Кипр и Египет, хотя и удовлетворены легкостью поселения, были менее довольны своей «рабочей жизнью и финансовыми аспектами».

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